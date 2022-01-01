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Vivo X70 Pro против iQOO 9

Виво X70 Про
VS
Виво IQOO 9
Vivo X70 Pro
Vivo iQOO 9

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 сентября 2021 года Vivo X70 Pro с экраном 6.56" и чипом MediaTek Dimensity 1200 5G, против 6.56-дюймового Vivo iQOO 9, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 Plus и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo X70 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Функция реверсивной зарядки
  • Весит на 17 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Vivo iQOO 9
  • Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • На 20% выше максимальная яркость экрана (1191 против 991 нит)
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1114 и 871 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
X70 Pro
90
iQOO 9
92
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
X70 Pro
75
iQOO 9
88
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
X70 Pro
85
iQOO 9
79
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
X70 Pro
87
iQOO 9
75
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
X70 Pro
86
iQOO 9
79
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
X70 Pro
81
iQOO 9
81

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
X70 Pro
vs
iQOO 9

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.56 дюймов 6.56 дюймов
Разрешение 1080 x 2376 пикселей 1080 x 2376 пикселей
Соотношение сторон 19.8:9 19.8:9
Плотность пикселей 398 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.3% 87.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
X70 Pro
991 нит
iQOO 9 +20%
1191 нит

Дизайн и корпус

Высота 158.3 мм 159.1 мм
Ширина 73.2 мм 75.1 мм
Толщина 8 мм 8.6 мм
Вес 183 грамма 200 граммов
Водонепроницаемость Нет Да
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Аврора Серый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
X70 Pro +3%
90.3%
iQOO 9
87.5%

Производительность

Тестируем Виво X70 Про и Виво IQOO 9 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 1200 5G Qualcomm Snapdragon 888 Plus
Макс. частота 3000 МГц 2995 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.995 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G77 MC9 Adreno 660
Частота GPU 850 МГц 840 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
X70 Pro
871
iQOO 9 +28%
1114
Geekbench 5 (многоядерный)
X70 Pro
2949
iQOO 9 +14%
3358
AnTuTu Benchmark 9
X70 Pro
696106
iQOO 9 +21%
843552
CPU 187894 216591
GPU 242732 324286
Memory 133644 138188
UX 136170 167760
Total score 696106 843552
3DMark Wild Life Performance
X70 Pro
4142
iQOO 9
н/д
Stability 76% -
Graphics test 24 FPS -
Graphics score 4142 -
PCMark 3.0 score 10139 -
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12
Оболочка UI Funtouch OS 12 Funtouch 12

Батарея

Характеристики
Объем 4450 мАч 4350 мАч
Мощность зарядки 44 Вт 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (64% за 30 минут) Да (50% за 8 минут)
Время полной зарядки 1:00 ч. 0:19 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
X70 Pro
18:26 ч.
iQOO 9
н/д
Время просмотра видео
X70 Pro
20:41 ч.
iQOO 9
н/д
Время разговора (3G)
X70 Pro
25:07 ч.
iQOO 9
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo X70 Pro vs Vivo iQOO 9
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото - 8000 x 6000
Зум Оптический, 5x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 116° 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 12 МП + 12 МП) 3 (48 МП + 13 МП + 13 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.5
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Vivo X70 Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4608 x 3456
Апертура f/2.5 f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.1"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
X70 Pro
139
iQOO 9
н/д
Качество видео
X70 Pro
111
iQOO 9
н/д
Итоговая оценка камеры
X70 Pro
131
iQOO 9
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 19 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2021 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (44 Вт)
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наклеенная на экран пленка
- Защитный чехол
- Гарнитура		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность, камера и коммуникации - выбирайте Vivo X70 Pro, а если производительность и звук – то Vivo iQOO 9.

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