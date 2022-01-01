Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 сентября 2021 года Vivo X70 Pro с экраном 6.56" и чипом MediaTek Dimensity 1200, против 6.56-дюймового Vivo V25 Pro, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1300 и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.