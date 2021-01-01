Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 сентября 2021 года Vivo X70 с экраном 6.56" и чипом MediaTek Dimensity 1200 5G, против 6.8-дюймового Samsung Galaxy S21 Ultra, который имеет процессор Exynos 2100 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.