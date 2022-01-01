Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 сентября 2021 года Vivo X70 с экраном 6.56" и чипом MediaTek Dimensity 1200 5G, против 6.44-дюймового Vivo V23e, который имеет процессор MediaTek Helio G96 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.