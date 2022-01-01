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Vivo X80 Pro против Apple iPhone 14

Виво X80 Про
VS
Эпл Айфон 14
Vivo X80 Pro
Apple iPhone 14

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 апреля 2022 года Vivo X80 Pro с экраном 6.78" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo X80 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 0.68" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1421 мАч более емким аккумулятором – 4700 против 3279 мАч
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Показывает на 28% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • На 21% выше максимальная яркость экрана (1022 против 846 нит)
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 12% выше плотность пикселей (517 vs 460 PPI)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 14
  • На 31% лучшая автономность (37:24 vs 28:36 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Vivo
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 46% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1741 и 1193 баллов
  • Весит на 47 граммов меньше
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
X80 Pro
vs
iPhone 14

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.78 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 517 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 750 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1500 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 89.9% 86%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94.8% 99.5%
ШИМ (PWM) 361 Гц 60 Гц
Время отклика 4 мс 12 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
X80 Pro +21%
1022 нит
iPhone 14
846 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 164.57 мм 146.7 мм
Ширина 75.3 мм 71.5 мм
Толщина 9.1 мм 7.8 мм
Вес 219 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Оранжевый Черный, Фиолетовый, Синий, Красный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
X80 Pro +5%
89.9%
iPhone 14
86%

Производительность

Тестируем Виво X80 Про и Эпл Айфон 14 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Apple A15 Bionic
Макс. частота 3000 МГц 3230 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
Кэш L3 6 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 730 Apple GPU
Частота GPU 818 МГц 1200 МГц
FLOPS ~2236 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
X80 Pro
1193
iPhone 14 +46%
1741
Geekbench 5 (многоядерный)
X80 Pro
3532
iPhone 14 +35%
4762
AnTuTu Benchmark 9
X80 Pro +28%
999249
iPhone 14
783542
CPU 224784 209437
GPU 437220 333181
Memory 163013 105776
UX 169925 131735
Total score 999249 783542
3DMark Wild Life Performance
X80 Pro
9371
iPhone 14 +2%
9517
Stability 79% 81%
Graphics test 56 FPS 56 FPS
Graphics score 9371 9517
PCMark 3.0 score 10150 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) iOS 16 (С обновлением до iOS 16.1.1)
Оболочка UI Funtouch OS 13 -
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч 3279 мАч
Мощность зарядки 80 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (88% за 30 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:39 ч. 1:31 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:00 ч. 13:45 ч.
Просмотр видео 12:04 ч. 15:45 ч.
Игры 05:25 ч. 05:25 ч.
Режим ожидания 85 ч. 122 ч.
Общая автономность
X80 Pro
28:36 ч.
iPhone 14 +31%
37:24 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo X80 Pro vs Apple iPhone 14
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 4032 x 3024
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 114° 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 12 МП + 48 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung GNV (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Hynix HI-847 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 14 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4032 x 3024
Апертура f/2.5 f/1.9
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
X80 Pro
н/д
iPhone 14
135
Качество видео
X80 Pro
н/д
iPhone 14
146
Итоговая оценка камеры
X80 Pro
н/д
iPhone 14
133

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
X80 Pro +11%
89.4 дБ
iPhone 14
80.9 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2022 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения слота SIM-карт
- Гарнитура
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и коммуникации - выбирайте Vivo X80 Pro, а если программное обеспечение и звук – то Apple iPhone 14.

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