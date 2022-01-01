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Vivo X80 Pro против OnePlus 9 Pro

Виво X80 Про
VS
Ванплас 9 Про
Vivo X80 Pro
OnePlus 9 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 апреля 2022 года Vivo X80 Pro с экраном 6.78" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.7-дюймового OnePlus 9 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo X80 Pro
  • На 73% выше максимальная яркость экрана (1509 против 873 нит)
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Показывает на 28% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 8% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1215 и 1128 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать OnePlus 9 Pro
  • Весит на 22 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
X80 Pro
98
9 Pro
92
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
X80 Pro
91
9 Pro
85
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
X80 Pro
90
9 Pro
82
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
X80 Pro
85
9 Pro
77
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
X80 Pro
90
9 Pro
93
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
X80 Pro
86
9 Pro
84

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
X80 Pro
vs
9 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.78 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1440 x 3216 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 517 точек на дюйм 525 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.9% 90.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97.8%
ШИМ (PWM) - 192 Гц
Время отклика - 41.5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
X80 Pro +73%
1509 нит
9 Pro
873 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 16.4 мм 163.2 мм
Ширина 75.3 мм 73.6 мм
Толщина 9.1 мм 8.7 мм
Вес 219 граммов 197 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Оранжевый Черный, Зеленый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
X80 Pro
89.9%
9 Pro
90.3%

Производительность

Тестируем Виво X80 Про и Ванплас 9 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 3000 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 730 Adreno 660
Частота GPU 818 МГц 840 МГц
FLOPS - ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 2750 МГц
Количество каналов - 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
X80 Pro +8%
1215
9 Pro
1128
Geekbench 5 (многоядерный)
X80 Pro
3366
9 Pro +9%
3670
AnTuTu Benchmark 9
X80 Pro +28%
1002880
9 Pro
782147
CPU 224784 184895
GPU 437220 319794
Memory 163013 129075
UX 169925 147558
Total score 1002880 782147
3DMark Wild Life Performance
X80 Pro
н/д
9 Pro
5706
Stability - 57%
Graphics test - 34 FPS
Graphics score - 5706
PCMark 3.0 score - 12169
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI Funtouch OS 12 Oxygen OS 12
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 80 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да Да (100% за 32 минут)
Время полной зарядки - 0:32 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:28 ч.
Просмотр видео - 12:04 ч.
Игры - 05:09 ч.
Режим ожидания - 113 ч.
Общая автономность
X80 Pro
н/д
9 Pro
31:51 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo X80 Pro vs OnePlus 9 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8000 x 6000
Зум Оптический, 5x Оптический, 3.3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 114° 140°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 12 МП + 48 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung GNV (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX789 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Hynix HI-847 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото OnePlus 9 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.06"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
X80 Pro
н/д
9 Pro
129
Качество видео
X80 Pro
н/д
9 Pro
108
Итоговая оценка камеры
X80 Pro
н/д
9 Pro
124

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 24
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики - Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
X80 Pro
н/д
9 Pro
81.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2022 года Март 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.21 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения слота SIM-карт		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство на 65 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, автономность и камера - выбирайте Vivo X80 Pro, а если программное обеспечение и звук – то OnePlus 9 Pro.

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