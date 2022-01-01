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Vivo X80 Pro против OnePlus 9RT

Виво X80 Про
VS
Ванплас 9RT
Vivo X80 Pro
OnePlus 9RT

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 апреля 2022 года Vivo X80 Pro с экраном 6.78" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.62-дюймового OnePlus 9RT, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 5G и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo X80 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • На 30% выше плотность пикселей (517 vs 397 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Показывает на 29% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать OnePlus 9RT
  • Весит на 20.5 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
X80 Pro
vs
OnePlus 9RT

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.78 дюймов 6.62 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 517 точек на дюйм 397 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 750 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1500 нит 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.9% 87.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
X80 Pro
1011 нит
OnePlus 9RT
н/д

Дизайн и корпус

Высота 164.6 мм 162.2 мм
Ширина 75.3 мм 74.6 мм
Толщина 9.1 мм 8.3 мм
Вес 219 граммов 198.5 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Оранжевый Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
X80 Pro +2%
89.9%
OnePlus 9RT
87.9%

Производительность

Тестируем Виво X80 Про и Ванплас 9RT в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 888 5G
Макс. частота 3000 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 730 Adreno 660
Частота GPU 818 МГц 840 МГц
FLOPS ~2236 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 2750 МГц
Количество каналов - 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
X80 Pro +27%
1175
OnePlus 9RT
924
Geekbench 5 (многоядерный)
X80 Pro +5%
3482
OnePlus 9RT
3312
AnTuTu Benchmark 9
X80 Pro +29%
988760
OnePlus 9RT
768049
CPU 224784 194285
GPU 437220 322095
Memory 163013 121967
UX 169925 137091
Total score 988760 768049
3DMark Wild Life Performance
X80 Pro +61%
9428
OnePlus 9RT
5843
Stability 80% 66%
Graphics test 56 FPS 34 FPS
Graphics score 9428 5843
PCMark 3.0 score 10075 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI Funtouch OS 12 ColorOS 12

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 80 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (88% за 30 минут) Да (50% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:39 ч. 0:38 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:35 ч. -
Просмотр видео 11:43 ч. -
Игры 05:05 ч. -
Режим ожидания 78 ч. -
Общая автономность
X80 Pro
27:13 ч.
OnePlus 9RT
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo X80 Pro vs OnePlus 9RT
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8700 x 5800
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 114° 123°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 12 МП + 48 МП) 3 (50 МП + 16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung GNV (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Hynix HI-847 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.0
Размер пикселя 0.8 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.06"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2022 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения слота SIM-карт		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo X80 Pro более удачной покупкой.

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