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Vivo X80 Pro против Samsung Galaxy S22 (Snapdragon)

Виво X80 Про
VS
Самсунг Галакси С22 (Snapdragon)
Vivo X80 Pro
Samsung Galaxy S22 (Snapdragon)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 апреля 2022 года Vivo X80 Pro с экраном 6.78" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.1-дюймового Samsung Galaxy S22 (Snapdragon), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo X80 Pro
  • На 0.68" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4700 против 3700 мАч
  • На 10% лучшая автономность (28:36 vs 26:03 часов)
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Показывает на 15% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 22% выше плотность пикселей (517 vs 425 PPI)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 (Snapdragon)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 52 грамма меньше
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
X80 Pro
vs
Galaxy S22 (Snapdragon)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 6.78 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 517 точек на дюйм 425 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 750 нит 780 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1500 нит 1300 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Gorilla Glass Victus Plus
Соотношение экрана к корпусу 89.9% 87.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94.8% -
ШИМ (PWM) 361 Гц -
Время отклика 4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
X80 Pro +3%
1022 нит
Galaxy S22 (Snapdragon)
991 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.57 мм 146 мм
Ширина 75.3 мм 70.6 мм
Толщина 9.1 мм 7.6 мм
Вес 219 граммов 167 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Оранжевый Чёрный фантом, Графитовый, Бежевый , Голубой, Фиолетовый, Белый, Зеленый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Виво X80 Про и Самсунг Галакси С22 (Snapdragon) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 3000 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Adreno 730
Частота GPU 818 МГц 818 МГц
FLOPS ~2236 Гфлопс ~2236 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
X80 Pro +15%
999249
Galaxy S22 (Snapdragon)
866314
CPU 224784 212298
GPU 437220 354071
Memory 163013 152419
UX 169925 141833
Total score 999249 866314
3DMark Wild Life Performance
Stability 79% 49%
Graphics test 56 FPS 44 FPS
Graphics score 9371 7433
PCMark 3.0 score 10150 13092
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI Funtouch OS 13 One UI 5.0

Батарея

Характеристики
Объем 4700 мАч 3700 мАч
Мощность зарядки 80 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (88% за 30 минут) Да (63% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:39 ч. 1:03 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:00 ч. 08:50 ч.
Просмотр видео 12:04 ч. 11:22 ч.
Игры 05:25 ч. 04:35 ч.
Режим ожидания 85 ч. 88 ч.
Общая автономность
X80 Pro +10%
28:36 ч.
Galaxy S22 (Snapdragon)
26:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo X80 Pro vs Samsung Galaxy S22 (Snapdragon)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8700 x 5800
Зум Оптический, 5x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 114° 120°
Количество объективов 4 (50 МП + 8 МП + 12 МП + 48 МП) 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung GNV (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Hynix HI-847 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Sony IMX772 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 10 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 3872 x 2592
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.24"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2022 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.21 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.59 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения слота SIM-карт
- Гарнитура
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и автономность - выбирайте Vivo X80 Pro, а если программное обеспечение и звук – то Samsung Galaxy S22 (Snapdragon).

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