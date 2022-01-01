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Vivo X80 против OnePlus 10 Pro

Виво X80
VS
Ванплас 10 Про
Vivo X80
OnePlus 10 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 апреля 2022 года Vivo X80 с экраном 6.78" и чипом MediaTek Dimensity 9000, против 6.7-дюймового OnePlus 10 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo X80
  • На 92% выше максимальная яркость экрана (1509 против 784 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1184 и 976 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать OnePlus 10 Pro
  • На 35% выше плотность пикселей (525 vs 388 PPI)
  • Камера имеет оптический зум 3.3x
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 12.1 против 12

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo X80
vs
10 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.78 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3216 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 388 точек на дюйм 525 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 86.6% 90%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.3%
ШИМ (PWM) - 342 Гц
Время отклика - 11 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Vivo X80 +92%
1509 нит
10 Pro
784 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 165 мм 163 мм
Ширина 75.2 мм 73.9 мм
Толщина 8.3 мм 8.6 мм
Вес 206 граммов 200.5 граммов
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Оранжевый Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Vivo X80
86.6%
10 Pro +4%
90%

Производительность

Тестируем Виво X80 и Ванплас 10 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 9000 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 3050 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 8 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Mali-G710 Adreno 730
Частота GPU 850 МГц 818 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов - 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo X80 +21%
1184
10 Pro
976
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo X80 +22%
4213
10 Pro
3456
AnTuTu Benchmark 9
Vivo X80 +6%
1075764
10 Pro
1016591
CPU 277291 229138
GPU 422365 438172
Memory 192035 172155
UX 180530 168167
Total score 1075764 1016591
3DMark Wild Life Performance
Vivo X80
н/д
10 Pro
9563
Stability - 64%
Graphics test - 57 FPS
Graphics score - 9563
PCMark 3.0 score - 10936
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12.1
Оболочка UI Funtouch OS 12 ColorOS 12.1
Размер системы из коробки - 32 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 80 Вт 80 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 12 минут) Да (98% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:56 ч. 0:32 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 10:32 ч.
Просмотр видео - 13:54 ч.
Игры - 05:33 ч.
Режим ожидания - 100 ч.
Общая автономность
Vivo X80
н/д
10 Pro
30:49 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo X80 vs OnePlus 10 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Оптический, 3.3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 150°
Количество объективов 3 (50 МП + 12 МП + 12 МП) 3 (48 МП + 8 МП + 50 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX866 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.43", Sony IMX789 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", Omnivision OV08A10 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото OnePlus 10 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.2
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.74"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Vivo X80
н/д
10 Pro
132
Качество видео
Vivo X80
н/д
10 Pro
110
Итоговая оценка камеры
Vivo X80
н/д
10 Pro
127

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* - Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Vivo X80
н/д
10 Pro
88.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2022 года Январь 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения слота SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C для зарядки
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, камера, корпус и звук - выбирайте OnePlus 10 Pro, а если производительность – то Vivo X80.

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