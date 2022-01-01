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Vivo X80 против Oppo Reno 6 Pro Plus 5G

Виво X80
VS
Оппо Рено 6 Про Плас 5G
Vivo X80
Oppo Reno 6 Pro Plus 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 апреля 2022 года Vivo X80 с экраном 6.78" и чипом MediaTek Dimensity 9000, против 6.55-дюймового Oppo Reno 6 Pro Plus 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 870 5G и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo X80
  • Показывает на 41% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 36% выше максимальная яркость экрана (1493 против 1098 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Reno 6 Pro Plus 5G
  • Стерео динамики
  • Весит на 18 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo X80
vs
Reno 6 Pro Plus 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.78 дюймов 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 388 точек на дюйм 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.6% 88.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
Vivo X80 +36%
1493 нит
Reno 6 Pro Plus 5G
1098 нит

Дизайн и корпус

Высота 165 мм 160.8 мм
Ширина 75.2 мм 72.5 мм
Толщина 8.3 мм 8 мм
Вес 206 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость - Нет
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Оранжевый Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Vivo X80
86.6%
Reno 6 Pro Plus 5G +3%
88.8%

Производительность

Тестируем Виво X80 и Оппо Рено 6 Про Плас 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 9000 Qualcomm Snapdragon 870 5G
Макс. частота 3050 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 8 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Mali-G710 Adreno 650
Частота GPU 850 МГц 675 МГц
FLOPS - ~1372 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов - 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo X80 +17%
1174
Reno 6 Pro Plus 5G
1006
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo X80 +23%
4158
Reno 6 Pro Plus 5G
3387
AnTuTu Benchmark 9
Vivo X80 +41%
972778
Reno 6 Pro Plus 5G
690402
CPU 242108 181491
GPU 395785 239172
Memory 155956 130469
UX 179794 143370
Total score 972778 690402
3DMark Wild Life Performance
PCMark 3.0 score - 10897
Рейтинг AnTuTu (#11 и #102)
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI Funtouch OS 12 ColorOS 11.3

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 80 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 12 минут) Да, SuperVOOC 2.0 (60% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:56 ч. 0:46 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo X80 vs Oppo Reno 6 Pro Plus 5G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8700 x 5800
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 3 (50 МП + 12 МП + 12 МП) 4 (50 МП + 13 МП + 16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX866 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Oppo Reno 6 Pro Plus 5G от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 4920 x 3264
Апертура f/2.5 f/2.4
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.74"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* - Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 24
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Апрель 2022 года Май 2021 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения слота SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 65 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и корпус - выбирайте Vivo X80, а если коммуникации и звук – то Oppo Reno 6 Pro Plus 5G.

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