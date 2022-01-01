Vivo X80 против Oppo Reno 6 Pro Plus 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 апреля 2022 года Vivo X80 с экраном 6.78" и чипом MediaTek Dimensity 9000, против 6.55-дюймового Oppo Reno 6 Pro Plus 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 870 5G и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Vivo X80
- Показывает на 41% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 36% выше максимальная яркость экрана (1493 против 1098 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Смартфон на 11 месяцев новее
- Использует более быструю память LPDDR5
- Более новая ОС: Android 12 против 11
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Oppo Reno 6 Pro Plus 5G
- Стерео динамики
- Весит на 18 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
91
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
94
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
80
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
74
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
85
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
83
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.78 дюймов
|6.55 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|388 точек на дюйм
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|86.6%
|88.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|165 мм
|160.8 мм
|Ширина
|75.2 мм
|72.5 мм
|Толщина
|8.3 мм
|8 мм
|Вес
|206 граммов
|188 граммов
|Водонепроницаемость
|-
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Оранжевый
|Синий, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 9000
|Qualcomm Snapdragon 870 5G
|Макс. частота
|3050 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X2
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|Кэш L3
|8 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G710
|Adreno 650
|Частота GPU
|850 МГц
|675 МГц
|FLOPS
|-
|~1372 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|-
|2
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo X80 +17%
1174
1006
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo X80 +23%
4158
3387
|CPU
|242108
|181491
|GPU
|395785
|239172
|Memory
|155956
|130469
|UX
|179794
|143370
|Total score
|972778
|690402
|PCMark 3.0 score
|-
|10897
Рейтинг AnTuTu (#11 и #102)
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 11
|Оболочка UI
|Funtouch OS 12
|ColorOS 11.3
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|80 Вт
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 12 минут)
|Да, SuperVOOC 2.0 (60% за 15 минут)
|Время полной зарядки
|0:56 ч.
|0:46 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|8700 x 5800
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|120 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|123°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 12 МП + 12 МП)
|4 (50 МП + 13 МП + 16 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX866 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (Exmor-RS CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Oppo Reno 6 Pro Plus 5G от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.5
|f/2.4
|Фокусное расстояние
|-
|24 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/2.74"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|-
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2022 года
|Май 2021 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2022 года
|Июнь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения слота SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания на 65 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и корпус - выбирайте Vivo X80, а если коммуникации и звук – то Oppo Reno 6 Pro Plus 5G.
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