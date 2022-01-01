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Vivo X80 против Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)

Виво X80
VS
Самсунг Галакси С22 Ультра (Snapdragon)
Vivo X80
Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 апреля 2022 года Vivo X80 с экраном 6.78" и чипом MediaTek Dimensity 9000, против 6.8-дюймового Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo X80
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Показывает на 18% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Весит на 22 грамма меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • На 29% выше плотность пикселей (500 vs 388 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Стерео динамики
  • На 16% выше максимальная яркость экрана (1754 против 1509 нит)
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo X80
vs
Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 6.78 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 3088 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 388 точек на дюйм 500 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Gorilla Glass Victus Plus
Соотношение экрана к корпусу 86.6% 90.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
Vivo X80
1509 нит
Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) +16%
1754 нит

Дизайн и корпус

Высота 165 мм 163.3 мм
Ширина 75.2 мм 77.9 мм
Толщина 8.3 мм 8.9 мм
Вес 206 граммов 228 граммов
Водонепроницаемость - IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Оранжевый Черный, Бургунди, Графитовый, Красный, Голубой, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Виво X80 и Самсунг Галакси С22 Ультра (Snapdragon) в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 9000 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 3050 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 8 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Mali-G710 Adreno 730
Частота GPU 850 МГц 818 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Количество каналов - 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
CPU 277291 209613
GPU 422365 398998
Memory 192035 146399
UX 180530 151953
Total score 1075764 909740
3DMark Wild Life Performance
Stability - 56%
Graphics test - 48 FPS
Graphics score - 8149
PCMark 3.0 score - 13028
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI Funtouch OS 12 One UI 4.1

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 80 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 12 минут) Да (50% за 20 минут)
Время полной зарядки 0:56 ч. 0:59 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo X80 vs Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 12000 x 9000
Зум Оптический, 2x Оптический, 10x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 12 МП + 12 МП) 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX866 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX574 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 40 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 7864 x 5200
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора ISOCELL CMOS -
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.82"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* - Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2022 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения слота SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-кары
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) более удачной покупкой.

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