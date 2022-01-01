Vivo X90 Pro Plus против Apple iPhone 14
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 ноября 2022 года Vivo X90 Pro Plus с экраном 6.78" и чипом Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Vivo X90 Pro Plus
- Камера имеет оптический зум 3.5x
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 0.68" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1421 мАч более емким аккумулятором – 4700 против 3279 мАч
- Показывает на 66% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 6 ГБ
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Использует более быструю память LPDDR5
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- На 12% выше плотность пикселей (517 vs 460 PPI)
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 14
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Vivo
- Весит на 49 граммов меньше
- На 16% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1729 и 1488 баллов
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
98
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
97
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
90
81
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
83
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
92
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
88
83
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|OLED
|Размер
|6.78 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|1170 x 2532 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|517 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|-
|800 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1800 нит
|1200 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|90%
|86%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.5%
|ШИМ (PWM)
|-
|60 Гц
|Время отклика
|-
|12 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|164.4 мм
|146.7 мм
|Ширина
|75.3 мм
|71.5 мм
|Толщина
|9.7 мм
|7.8 мм
|Вес
|221 грамм
|172 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Красный
|Черный, Фиолетовый, Синий, Красный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2
|Apple A15 Bionic
|Макс. частота
|3200 МГц
|3230 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 4 + 3)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|- 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 740
|Apple GPU
|Частота GPU
|-
|1200 МГц
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1488
iPhone 14 +16%
1729
Geekbench 5 (многоядерный)
X90 Pro Plus +8%
5119
4735
|CPU
|-
|209437
|GPU
|-
|333181
|Memory
|-
|105776
|UX
|-
|131735
|Total score
|1288696
|774560
|Stability
|-
|81%
|Graphics test
|-
|56 FPS
|Graphics score
|-
|9517
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|iOS 16 (С обновлением до iOS 16.1.1)
|Оболочка UI
|Funtouch 13
|-
|Размер системы из коробки
|-
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|4700 мАч
|3279 мАч
|Мощность зарядки
|80 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 12 минут)
|Да (60% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:34 ч.
|1:31 ч.
|Веб-серфинг
|-
|13:45 ч.
|Просмотр видео
|-
|15:45 ч.
|Игры
|-
|05:25 ч.
|Режим ожидания
|-
|122 ч.
Камеры
|Матрица
|50.3 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|4032 x 3024
|Зум
|Оптический, 3.5x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|114°
|120°
|Количество объективов
|4 (50.3 МП + 64 МП + 50 МП + 48 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50.3 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone 14 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.5
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|24 мм
|23 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/3.6"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
135
Качество видео
146
Итоговая оценка камеры
133
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|-
|Версия USB
|3.2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Ноябрь 2022 года
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, автономность и коммуникации - выбирайте Vivo X90 Pro Plus, а если программное обеспечение, корпус и звук – то Apple iPhone 14.
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