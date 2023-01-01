Vivo X90 Pro Plus против Asus ROG Phone 7 Ultimate
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 ноября 2022 года Vivo X90 Pro Plus с экраном 6.78" и чипом Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2, против 6.78-дюймового Asus ROG Phone 7 Ultimate, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Vivo X90 Pro Plus
- Камера имеет оптический зум 3.5x
- На 31% выше плотность пикселей (517 vs 395 PPI)
- Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
- Стабилизация изображения
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Тонкие рамки – на 7.8% выше полезная площадь экрана
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Asus ROG Phone 7 Ultimate
- Комплектуется на 1300 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 4700 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 16 ГБ против 12 ГБ
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.78 дюймов
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|1080 x 2448 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20.4:9
|Плотность пикселей
|517 точек на дюйм
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|165 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|-
|Макс. заявленная яркость
|800 нит
|1000 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1800 нит
|1500 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|90%
|82.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|ШИМ (PWM)
|222 Гц
|-
|Время отклика
|1 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|164.4 мм
|173 мм
|Ширина
|75.3 мм
|77 мм
|Толщина
|9.7 мм
|10.3 мм
|Вес
|221 грамм
|246 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP54
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|Испарительная камера
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Красный
|Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Макс. частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|8 МБ
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 740
|Adreno 740
|Частота GPU
|680 МГц
|680 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1497
1521
Geekbench 5 (многоядерный)
X90 Pro Plus +1%
5144
5068
|CPU
|292252
|-
|GPU
|599261
|-
|Memory
|278360
|-
|UX
|194782
|-
|Total score
|1367075
|1336851
|Пиковая температура корпуса
|35 °C
|-
|Stability
|85%
|-
|Graphics test
|79 FPS
|-
|Graphics score
|13218
|-
|Web score
|8854
|-
|Video editing
|5967
|-
|Photo editing
|33365
|-
|Data manipulation
|9349
|-
|Writing score
|19029
|-
Рейтинг AnTuTu Benchmark 9 (#1 и #2)
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5X
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|OriginOS
|-
|Размер системы из коробки
|37 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4700 мАч
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|80 Вт
|65 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 12 минут)
|Да (68% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:34 ч.
|1:02 ч.
|Веб-серфинг
|-
|14:27 ч.
|Просмотр видео
|-
|24:02 ч.
|Игры
|-
|05:52 ч.
|Режим ожидания
|-
|127 ч.
Камеры
|Матрица
|50.3 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|8192 x 6144
|Зум
|Оптический, 3.5x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|114°
|120°
|Количество объективов
|4 (50.3 МП + 64 МП + 50 МП + 48 МП)
|3 (50 МП + 13 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 50.3 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/1.0", Sony IMX989 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (PureCel)
|Макро объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Vivo X90 Pro Plus от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|-
|Апертура
|f/2.5
|f/2.5
|Фокусное расстояние
|24 мм
|29 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|PureCel
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/3.2"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
142
Качество видео
129
Итоговая оценка камеры
140
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Ноябрь 2022 года
|Апрель 2023 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Апрель 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера и корпус - выбирайте Vivo X90 Pro Plus, а если звук – то Asus ROG Phone 7 Ultimate.
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