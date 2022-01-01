Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 ноября 2022 года Vivo X90 Pro Plus с экраном 6.78" и чипом Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2, против 6.1-дюймового Samsung Galaxy S22 (Snapdragon), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.