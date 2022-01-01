Vivo X90 Pro Plus против Samsung Galaxy S22 (Snapdragon)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 ноября 2022 года Vivo X90 Pro Plus с экраном 6.78" и чипом Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2, против 6.1-дюймового Samsung Galaxy S22 (Snapdragon), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Vivo X90 Pro Plus
- На 0.68" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4700 против 3700 мАч
- Показывает на 51% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Камера имеет оптический зум 3.5x
- На 22% выше плотность пикселей (517 vs 425 PPI)
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 (Snapdragon)
- Весит на 54 грамма меньше
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|Dynamic AMOLED
|Размер
|6.78 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|517 точек на дюйм
|425 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|-
|780 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1800 нит
|1300 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Gorilla Glass Victus Plus
|Соотношение экрана к корпусу
|90%
|87.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|164.4 мм
|146 мм
|Ширина
|75.3 мм
|70.6 мм
|Толщина
|9.7 мм
|7.6 мм
|Вес
|221 грамм
|167 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Красный
|Чёрный фантом, Графитовый, Бежевый , Голубой, Фиолетовый, Белый, Зеленый, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
|Макс. частота
|3200 МГц
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 4 + 3)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|8 МБ
|6 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 740
|Adreno 730
|Частота GPU
|-
|818 МГц
|FLOPS
|-
|~2236 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
X90 Pro Plus +27%
1488
Geekbench 5 (многоядерный)
X90 Pro Plus +40%
5119
|CPU
|-
|212298
|GPU
|-
|354071
|Memory
|-
|152419
|UX
|-
|141833
|Total score
|1288696
|855769
|Stability
|-
|49%
|Graphics test
|-
|44 FPS
|Graphics score
|-
|7433
|PCMark 3.0 score
|-
|13092
Список Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark (#1 и #55)
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|Funtouch 13
|One UI 5.0
Батарея
|Объем
|4700 мАч
|3700 мАч
|Мощность зарядки
|80 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 12 минут)
|Да (63% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:34 ч.
|1:03 ч.
|Веб-серфинг
|-
|08:50 ч.
|Просмотр видео
|-
|11:22 ч.
|Игры
|-
|04:35 ч.
|Режим ожидания
|-
|88 ч.
Камеры
|Матрица
|50.3 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|8700 x 5800
|Зум
|Оптический, 3.5x
|Оптический, 3x
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|114°
|120°
|Количество объективов
|4 (50.3 МП + 64 МП + 50 МП + 48 МП)
|3 (50 МП + 10 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50.3 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Samsung GN5 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Sony IMX772 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX713 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|3872 x 2592
|Апертура
|f/2.5
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|24 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/2.8"
|1/3.24"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Ноябрь 2022 года
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Февраль 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.21 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.59 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo X90 Pro Plus более удачной покупкой.
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