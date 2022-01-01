Vivo X90 Pro Plus против Vivo V25
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 ноября 2022 года Vivo X90 Pro Plus с экраном 6.78" и чипом Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2, против 6.44-дюймового Vivo V25, который имеет процессор MediaTek Dimensity 900 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Vivo X90 Pro Plus
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Показывает в 3.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Камера имеет оптический зум 3.5x
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 26% выше плотность пикселей (517 vs 409 PPI)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- На 0.34" большая диагональ экрана
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Использует более быструю память LPDDR5
- Стерео динамики
Причины выбрать Vivo V25
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Весит на 35 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
98
83
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
97
46
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
76
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
85
66
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
92
78
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
67
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.78 дюймов
|6.44 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|1080 x 2404 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|517 точек на дюйм
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Макс. заявленная яркость
|-
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1800 нит
|1300 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|90%
|84.7%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|164.4 мм
|159.2 мм
|Ширина
|75.3 мм
|74.2 мм
|Толщина
|9.7 мм
|7.79 мм
|Вес
|221 грамм
|186 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Красный
|Черный, Золотой, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2
|MediaTek Dimensity 900
|Макс. частота
|3200 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 4 + 3)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
|Кэш L3
|8 МБ
|-
|Размер транзистора
|4 нанометра
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 740
|Mali-G68 MC4
|Частота GPU
|-
|900 МГц
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|4
|2
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
X90 Pro Plus +111%
1502
711
Geekbench 5 (многоядерный)
X90 Pro Plus +150%
5157
2063
|CPU
|-
|92955
|GPU
|-
|132605
|Memory
|-
|84092
|UX
|-
|107086
|Total score
|1300905
|417315
|Stability
|-
|98%
|Graphics test
|-
|12 FPS
|Graphics score
|-
|2161
|PCMark 3.0 score
|-
|8769
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 12
|Оболочка UI
|OriginOS
|Funtouch 12
Батарея
|Объем
|4700 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|80 Вт
|44 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 12 минут)
|Да (53% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:34 ч.
|1:11 ч.
|Веб-серфинг
|-
|12:03 ч.
|Просмотр видео
|-
|16:32 ч.
|Игры
|-
|05:33 ч.
|Режим ожидания
|-
|83 ч.
Камеры
|Матрица
|50.3 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|-
|9248 x 6936
|Зум
|Оптический, 3.5x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|114°
|120°
|Количество объективов
|4 (50.3 МП + 64 МП + 50 МП + 48 МП)
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50.3 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Sony IMX598 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4"
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|8192 x 6144
|Апертура
|f/2.5
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|24 мм
|-
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|20
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Ноябрь 2022 года
|Август 2022 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2022 года
|Август 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Проводная гарнитура
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo X90 Pro Plus более удачной покупкой.
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