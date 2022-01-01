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Vivo X90 Pro против Samsung Galaxy S22 Ultra

Виво X90 Про
VS
Самсунг Галакси С22 Ультра (Exynos)
Vivo X90 Pro
Samsung Galaxy S22 Ultra

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 ноября 2022 года Vivo X90 Pro с экраном 6.78" и чипом MediaTek Dimensity 9200, против 6.8-дюймового Samsung Galaxy S22 Ultra, который имеет процессор Exynos 2200 и вышел на 10 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo X90 Pro
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Показывает на 35% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
  • На 26% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1475 и 1175 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S22 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • На 10% выше плотность пикселей (500 vs 453 PPI)
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
X90 Pro
vs
Galaxy S22 Ultra

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 6.78 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 1260 x 2800 пикселей 1440 x 3088 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 453 точек на дюйм 500 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость - 830 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит 1750 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Gorilla Glass Victus Plus
Соотношение экрана к корпусу 90.8% 90.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.2%
ШИМ (PWM) - 120 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
X90 Pro
н/д
Galaxy S22 Ultra
1266 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.1 мм 163.3 мм
Ширина 74.5 мм 77.9 мм
Толщина 9.3 мм 8.9 мм
Вес 214.9 граммов 228 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Красный Бургунди, Черный, Графитовый, Голубой, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
X90 Pro +1%
90.8%
Galaxy S22 Ultra
90.2%

Производительность

Тестируем Виво X90 Про и Самсунг Галакси С22 Ультра (Exynos) в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 9200 Samsung Exynos 2200
Макс. частота 3050 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 1.82 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.52 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.8 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Mali-G715 Immortalis MC11 Samsung Xclipse 920
Частота GPU - 1300 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
X90 Pro +26%
1475
Galaxy S22 Ultra
1175
Geekbench 5 (многоядерный)
X90 Pro +40%
5095
Galaxy S22 Ultra
3641
AnTuTu Benchmark 9
X90 Pro +35%
1268937
Galaxy S22 Ultra
942552
CPU - 223163
GPU - 391575
Memory - 175188
UX - 154579
Total score 1268937 942552
3DMark Wild Life Performance
Stability - 64%
Graphics test - 41 FPS
Graphics score - 6873
PCMark 3.0 score - 12633
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI Funtouch 13 One UI 5.0
Размер системы из коробки - 26.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4870 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:22 ч. 0:59 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:20 ч.
Просмотр видео - 14:43 ч.
Игры - 05:53 ч.
Режим ожидания - 109 ч.
Общая автономность
X90 Pro
н/д
Galaxy S22 Ultra
33:09 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo X90 Pro vs Samsung Galaxy S22 Ultra
Основная камера
Матрица 50.3 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото - 12000 x 9000
Зум Оптический, 2x Оптический, 10x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 108° 120°
Количество объективов 3 (50.3 МП + 50 МП + 12 МП) 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50.3 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/0", Sony IMX989 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Сенсор: 1/2.4", Sony IMX758 (Exmor-RS CMOS)
- Оптическая стабилизация
- 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX574 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy S22 Ultra от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 40 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 7864 x 5200
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние 24 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.82"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
X90 Pro
н/д
Galaxy S22 Ultra
90.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Ноябрь 2022 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года Март 2022 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.05 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.58 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-кары
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, камера и звук - выбирайте Samsung Galaxy S22 Ultra, а если производительность – то Vivo X90 Pro.

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