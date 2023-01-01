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Vivo X90 Pro против Samsung Galaxy S23 Ultra

Виво X90 Про
VS
Самсунг Галакси С23 Ультра
Vivo X90 Pro
Samsung Galaxy S23 Ultra

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 22 ноября 2022 года Vivo X90 Pro с экраном 6.78" и чипом MediaTek Dimensity 9200, против 6.8-дюймового Samsung Galaxy S23 Ultra, который имеет процессор Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo X90 Pro
  • Весит на 18.15 граммов меньше
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S23 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • На 30% лучшая автономность (41:50 vs 32:11 часов)
  • На 37% выше максимальная яркость экрана (1273 против 931 нит)
  • На 10% выше плотность пикселей (500 vs 453 PPI)
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
X90 Pro
vs
Galaxy S23 Ultra

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 6.78 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 1260 x 2800 пикселей 1440 x 3088 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.3:9
Плотность пикселей 453 точек на дюйм 500 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 850 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит 1750 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Gorilla Glass Victus 2
Соотношение экрана к корпусу 90.8% 89.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 96.9%
ШИМ (PWM) 60 Гц 240 Гц
Время отклика 1 мс 2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
X90 Pro
931 нит
Galaxy S23 Ultra +37%
1273 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 164.07 мм 163.4 мм
Ширина 74.53 мм 78.1 мм
Толщина 9.34 мм 8.9 мм
Вес 214.85 граммов 233 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера Испарительная камера
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Красный Черный, Зеленый, Белый, Лавандовый, Лаймовый, Синий, Графитовый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
X90 Pro +1%
90.8%
Galaxy S23 Ultra
89.5%

Производительность

Тестируем Виво X90 Про и Самсунг Галакси С23 Ультра в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 9200 Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy
Макс. частота 3050 МГц 3360 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.05 ГГц: Cortex-X3		 - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Mali-G715 Immortalis MC11 Adreno 740
Частота GPU - 719 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
X90 Pro
1469
Galaxy S23 Ultra +5%
1537
Geekbench 5 (многоядерный)
X90 Pro +4%
5084
Galaxy S23 Ultra
4910
AnTuTu Benchmark 9
X90 Pro
1201177
Galaxy S23 Ultra +3%
1240573
CPU 276210 264352
GPU 501124 546230
Memory 235287 257248
UX 200088 175857
Total score 1201177 1240573
3DMark Wild Life Performance
Stability 95% 64%
Graphics test 73 FPS 73 FPS
Graphics score 12249 12270
PCMark 3.0 score - 15523
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI Funtouch OS 13 One UI 5.1
Размер системы из коробки 35 ГБ 39.9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4870 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 9 минут) Да (68% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:24 ч. 0:59 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:54 ч. 15:33 ч.
Просмотр видео 14:44 ч. 19:27 ч.
Игры 05:03 ч. 06:26 ч.
Режим ожидания 86 ч. 123 ч.
Общая автономность
X90 Pro
32:11 ч.
Galaxy S23 Ultra +30%
41:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo X90 Pro vs Samsung Galaxy S23 Ultra
Основная камера
Матрица 50.3 мегапикселей 200 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 16320 x 12240
Зум Оптический, 2x Оптический, 10x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 108° 120°
Количество объективов 3 (50.3 МП + 50 МП + 12 МП) 4 (200 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50.3 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/0", Sony IMX989 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.3", Samsung ISOCELL HP2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.4", Sony IMX758 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 230 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.52", Sony IMX754 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Vivo X90 Pro от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy S23 Ultra от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4000 x 3000
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние 24 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.24"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
X90 Pro +1%
92.3 дБ
Galaxy S23 Ultra
91.8 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Ноябрь 2022 года Февраль 2023 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года Февраль 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.96 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.4 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy S23 Ultra. У него лучшие программное обеспечение, автономность, камера и коммуникации.

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