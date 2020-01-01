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Vivo Y11 (2019) против Huawei Honor 8S

Виво Y11
Vivo Y11 (2019)
VS
Хуавей Хонор 8С
Huawei Honor 8S

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 октября 2019 года Vivo Y11 (2019) с экраном 6.35" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 5.71-дюймового Huawei Honor 8S, который имеет процессор MediaTek Helio A22 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo Y11 (2019)
  • Комплектуется на 1980 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3020 мАч
  • На 0.64" большая диагональ экрана
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Показывает на 20% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
  • На 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (177 и 162 баллов)
  • Смартфон на 6 месяцев новее
Причины выбрать Huawei Honor 8S
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 10% выше плотность пикселей (295 vs 268 PPI)
  • Весит на 44.5 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.1 мм уже
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Vivo Y11 (2019) и Huawei Honor 8S

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.35 дюймов 5.71 дюймов
Разрешение 720 x 1544 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19.2:9 19:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 295 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.4% 78.1%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Y11 (2019)
404 нит
Honor 8S
н/д

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159.4 мм 147.1 мм
Ширина 76.8 мм 70.7 мм
Толщина 8.9 мм 8.4 мм
Вес 190.5 граммов 146 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Красный коралл, Зеленый нефрит Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Y11 (2019) +4%
81.4%
Honor 8S
78.1%

Производительность

Тестируем Виво Y11 и Хуавей Хонор 8С в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 MediaTek Helio A22
Архитектура 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex A53) 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 4
Частота 1950 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 505 PowerVR GE8300
Частота GPU 450 МГц 660 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Y11 (2019) +9%
177
Honor 8S
162
Geekbench 5 (многоядерный)
Y11 (2019) +54%
838
Honor 8S
545
AnTuTu Benchmark 8
Y11 (2019) +20%
97529
Honor 8S
81236

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 9.0
Оболочка UI Funtouch 9.1 EMUI 9.0

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 10 Вт -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:50 ч. 2:20 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo Y11 (2019) vs Huawei Honor 8S
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1920
Апертура f/1.8 f/2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2019 года Апрель 2019 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.5 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.86 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, батарея и камера - выбирайте Vivo Y11 (2019), а если программное обеспечение, коммуникации и звук – то Huawei Honor 8S.

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