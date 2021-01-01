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Vivo Y11 (2019) против Huawei Y6p

Виво Y11
VS
Хуавей Y6p
Vivo Y11 (2019)
Huawei Y6p

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 октября 2019 года Vivo Y11 (2019) с экраном 6.35" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.3-дюймового Huawei Y6p, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo Y11 (2019)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 177 и 135 баллов
Причины выбрать Huawei Y6p
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана (538 против 403 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Функция реверсивной зарядки
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Y11 (2019)
vs
Huawei Y6p

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.35 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 720 x 1544 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.2:9 20:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 278 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.4% 81.3%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 94.4%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 25.4 мс
Контрастность - 1444:1
Максимальная яркость
Y11 (2019)
403 нит
Huawei Y6p +33%
538 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.4 мм 159.1 мм
Ширина 76.8 мм 74.1 мм
Толщина 8.9 мм 9 мм
Вес 190.5 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Красный коралл, Зеленый нефрит Изумрудно-зеленый, Полночный черный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Y11 (2019)
81.4%
Huawei Y6p
81.3%

Производительность

Тестируем Виво Y11 и Хуавей Y6p в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 MediaTek Helio P22
Макс. частота 1950 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53		 - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 505 PowerVR GE8320
Частота GPU 450 МГц 650 МГц
FLOPS ~48 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Y11 (2019) +31%
177
Huawei Y6p
135
Geekbench 5 (многоядерный)
Y11 (2019) +71%
839
Huawei Y6p
492
AnTuTu Benchmark 8
Y11 (2019) +2%
96921
Huawei Y6p
94977

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 10
Оболочка UI Funtouch 9.1 EMUI 10.1
Размер системы из коробки - 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:50 ч. 2:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo Y11 (2019) vs Huawei Y6p
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4368 x 2912
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/1.8 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 6
Поддержка 5G Нет -

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Y11 (2019)
н/д
Huawei Y6p
83.9 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2019 года Май 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Август 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei Y6p более удачной покупкой.

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