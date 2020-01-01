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Vivo Y11 (2019) против Oppo A7

Виво Y11
Vivo Y11 (2019)
VS
Оппо А7
Oppo A7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 октября 2019 года Vivo Y11 (2019) с экраном 6.35" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.2-дюймового Oppo A7, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo Y11 (2019)
  • Комплектуется на 770 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4230 мАч
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Более новая ОС: Android 9 против 8.1
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU
Причины выбрать Oppo A7
  • Более современная версия Bluetooth (v4.2)
  • Весит на 22.5 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Vivo Y11 (2019) и Oppo A7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.35 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 720 x 1544 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 19.2:9 19:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 271 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.4% 81.6%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Y11 (2019)
404 нит
Oppo A7
н/д

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159.4 мм 155.9 мм
Ширина 76.8 мм 75.4 мм
Толщина 8.9 мм 8.1 мм
Вес 190.5 граммов 168 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Красный коралл, Зеленый нефрит Золотой, Розовый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Y11 (2019)
81.4%
Oppo A7
81.6%

Производительность

Тестируем Виво Y11 и Оппо А7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 Qualcomm Snapdragon 450
Архитектура 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex A53) 8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 1950 МГц 1800 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 505 Adreno 506
Частота GPU 450 МГц 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Y11 (2019)
177
Oppo A7
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Y11 (2019)
838
Oppo A7
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Y11 (2019)
97529
Oppo A7
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 8.1
Оболочка UI Funtouch 9.1 ColorOS 5.2

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4230 мАч
Мощность зарядки 10 Вт -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:50 ч. 2:40 ч.
Быстрая зарядка Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo Y11 (2019) vs Oppo A7
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP) 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4608 x 3456
Апертура f/1.8 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 4 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 7

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Октябрь 2019 года Ноябрь 2018 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Быстрое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Пленка на экран
- Черный чехол

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение и батарея - выбирайте Vivo Y11 (2019), а если коммуникации – то Oppo A7.

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