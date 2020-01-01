Vivo Y11 (2019) против Oppo A7
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 октября 2019 года Vivo Y11 (2019) с экраном 6.35" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.2-дюймового Oppo A7, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Vivo Y11 (2019)
- Комплектуется на 770 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4230 мАч
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- Более новая ОС: Android 9 против 8.1
- Смартфон на 11 месяцев новее
- Более энергоэффективный CPU
Причины выбрать Oppo A7
- Более современная версия Bluetooth (v4.2)
- Весит на 22.5 грамма меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
58
54
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
25
25
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
78
68
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
52
51
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
49
52
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
53
50
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Vivo Y11 (2019) и Oppo A7
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.35 дюймов
|6.2 дюймов
|Разрешение
|720 x 1544 пикселей
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|19.2:9
|19:9
|Плотность пикселей
|268 точек на дюйм
|271 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|81.4%
|81.6%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|159.4 мм
|155.9 мм
|Ширина
|76.8 мм
|75.4 мм
|Толщина
|8.9 мм
|8.1 мм
|Вес
|190.5 граммов
|168 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Красный коралл, Зеленый нефрит
|Золотой, Розовый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 439
|Qualcomm Snapdragon 450
|Архитектура
|4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex A53), 4 ядра по 1.45 ГГц (Cortex A53)
|8 ядер по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|1950 МГц
|1800 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 505
|Adreno 506
|Частота GPU
|450 МГц
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR3
|Частота памяти
|933 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|32 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 256 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
177
Geekbench 5 (многоядерный)
838
AnTuTu Benchmark 8
97529
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Android 8.1
|Оболочка UI
|Funtouch 9.1
|ColorOS 5.2
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4230 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:50 ч.
|2:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 MP)
|2 (13 МП + 2 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4608 x 3456
|Апертура
|f/1.8
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|720p при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|4
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Нет
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|4
|7
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Октябрь 2019 года
|Ноябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2019 года
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Быстрое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Пленка на экран
- Черный чехол
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение и батарея - выбирайте Vivo Y11 (2019), а если коммуникации – то Oppo A7.
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