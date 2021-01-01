Главная > Сравнение смартфонов > Y11 (2019) vs Galaxy A31 – что лучше выбрать?

Vivo Y11 (2019) против Samsung Galaxy A31

Виво Y11
VS
Самсунг Галакси А31
Vivo Y11 (2019)
Samsung Galaxy A31

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 октября 2019 года Vivo Y11 (2019) с экраном 6.35" и чипом Qualcomm Snapdragon 439, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A31, который имеет процессор Mediatek Helio P65 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo Y11 (2019)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
Причины выбрать Samsung Galaxy A31
  • На 53% выше плотность пикселей (411 vs 268 PPI)
  • Показывает на 53% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • На 58% выше максимальная яркость экрана (626 против 396 нит)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более новая ОС: Android 11 против 9
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Y11 (2019)
vs
Galaxy A31

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.35 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 720 x 1544 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.2:9 20:9
Плотность пикселей 268 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.4% 84.9%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96.8%
ШИМ (PWM) - 238 Гц
Время отклика - 8 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Y11 (2019)
396 нит
Galaxy A31 +58%
626 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 159.4 мм 159.3 мм
Ширина 76.8 мм 73.1 мм
Толщина 8.9 мм 8.6 мм
Вес 190.5 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Красный коралл, Зеленый нефрит Синий, Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Y11 (2019)
81.4%
Galaxy A31 +4%
84.9%

Производительность

Тестируем Виво Y11 и Самсунг Галакси А31 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 439 Mediatek Helio P65
Макс. частота 1950 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.45 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 505 Arm Mali-G52 2EEMC2
Частота GPU 450 МГц 820 МГц
FLOPS ~48 Гфлопс ~56.4 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Y11 (2019)
176
Galaxy A31 +95%
344
Geekbench 5 (многоядерный)
Y11 (2019)
819
Galaxy A31 +53%
1249
AnTuTu Benchmark 7
Y11 (2019)
68258
Galaxy A31 +62%
110528
AnTuTu Benchmark 8
Y11 (2019)
94025
Galaxy A31 +53%
143440
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 10 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI Funtouch 9.1 One UI 3.1
Размер системы из коробки - 27 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 60 минут)
Время полной зарядки 2:50 ч. 2:25 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Y11 (2019)
н/д
Galaxy A31
16:54 ч.
Время просмотра видео
Y11 (2019)
н/д
Galaxy A31
20:01 ч.
Время разговора (3G)
Y11 (2019)
н/д
Galaxy A31
35:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo Y11 (2019) vs Samsung Galaxy A31
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 5963 x 3354
Апертура f/1.8 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 720p при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 4 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Y11 (2019)
н/д
Galaxy A31
78.5 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Октябрь 2019 года Март 2020 года
Дата начала продаж Декабрь 2019 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.49 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.68 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A31 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
2 (100%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Vivo Y11 (2019) или Samsung Galaxy A10
2. Vivo Y11 (2019) или Huawei Honor 8A
3. Vivo Y11 (2019) или Xiaomi Redmi 8
4. Vivo Y11 (2019) или Samsung Galaxy A20s
5. Vivo Y11 (2019) или Huawei Y6 (2019)
6. Samsung Galaxy A31 или Galaxy A30
7. Samsung Galaxy A31 или Xiaomi Redmi Note 8 Pro
8. Samsung Galaxy A31 или Xiaomi Redmi Note 9S
9. Samsung Galaxy A31 или Galaxy M31
10. Samsung Galaxy A31 или Xiaomi Redmi Note 9 Pro

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях