Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 ноября 2019 года Vivo Y19 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio P65, против 5.65-дюймового Huawei Honor 9 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.