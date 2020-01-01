Главная > Сравнение смартфонов > Vivo Y19 vs Honor 9 Lite – что лучше выбрать?

Vivo Y19 против Huawei Honor 9 Lite

Виво Y19
Vivo Y19
VS
Хуавей Хонор 9 Лайт
Huawei Honor 9 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 ноября 2019 года Vivo Y19 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio P65, против 5.65-дюймового Huawei Honor 9 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo Y19
  • Комплектуется на 2000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3000 мАч
  • На 0.88" большая диагональ экрана
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более энергоэффективный CPU
  • Тонкие рамки – на 8.28% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
Причины выбрать Huawei Honor 9 Lite
  • Весит на 44 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Vivo Y19 и Huawei Honor 9 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 5.65 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 18:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 427 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.4% 76.12%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Vivo Y19
н/д
Honor 9 Lite
611 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.2 мм 151 мм
Ширина 76.5 мм 71.9 мм
Толщина 8.9 мм 7.6 мм
Вес 193 грамма 149 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый Сапфировый синий, Черный, Ледяной серый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Vivo Y19 +11%
84.4%
Honor 9 Lite
76.12%

Производительность

Тестируем Виво Y19 и Хуавей Хонор 9 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P65 HiSilicon Kirin 659
Архитектура 2 ядра по 2 ГГц (Cortex A75), 6 ядра по 2 ГГц (Cortex A55) 4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2360 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 16 нанометров
Графика Mali-G52 Mali-T830 MP2
GPU-ядер 2 2
Частота GPU 820 МГц 600 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo Y19
1319
Honor 9 Lite
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Vivo Y19
187148
Honor 9 Lite
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI Funtouch 9.2 EMUI 9
Размер системы из коробки - 9.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 2:25 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo Y19 vs Huawei Honor 9 Lite
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (16 МП + 8 MP + 2 MP) 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4160 x 3120
Апертура f/2.0 f/2
Фокусное расстояние - 28 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 7 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2019 года Декабрь 2017 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года Февраль 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.44 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.96 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo Y19 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях