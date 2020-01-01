Главная > Сравнение смартфонов > Vivo Y19 vs Oppo A3s – что лучше выбрать?

Vivo Y19 против Oppo A3s

Виво Y19
Vivo Y19
VS
Оппо А3с
Oppo A3s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 ноября 2019 года Vivo Y19 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio P65, против 6.2-дюймового Oppo A3s, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo Y19
  • Комплектуется на 770 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4230 мАч
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • На 0.33" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 9 против 8.1
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
Причины выбрать Oppo A3s
  • Более энергоэффективный CPU
  • Весит на 25 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Vivo Y19 и Oppo A3s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.4% 81.2%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Vivo Y19
н/д
Oppo A3s
500 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.2 мм 156.2 мм
Ширина 76.5 мм 75.6 мм
Толщина 8.9 мм 8.2 мм
Вес 193 грамма 168 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый Красный, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Vivo Y19 +4%
84.4%
Oppo A3s
81.2%

Производительность

Тестируем Виво Y19 и Оппо А3с в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P65 Qualcomm Snapdragon 450
Архитектура 2 ядра по 2 ГГц (Cortex A75), 6 ядра по 2 ГГц (Cortex A55) 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 360), 6 ядра по 1.7 ГГц (Kryo 360)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G52 Adreno 506
GPU-ядер 2 -
Частота GPU 820 МГц 500 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 16 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo Y19
365
Oppo A3s
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo Y19
1319
Oppo A3s
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Vivo Y19
187148
Oppo A3s
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 8.1
Оболочка UI Funtouch 9.2 ColorOS 5.1

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4230 мАч
Мощность зарядки 18 Вт -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 3:15 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo Y19 vs Oppo A3s
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (16 МП + 8 MP + 2 MP) 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony IMX519 Exmor RS (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 5760 x 4312
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя - 1.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 7 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2019 года Июль 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года Август 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Черный чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo Y19 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях