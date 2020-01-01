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Vivo Y19 против Oppo Realme C15

Виво Y19
Vivo Y19
VS
Оппо Реалми C15
Oppo Realme C15

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 ноября 2019 года Vivo Y19 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio P65, против 6.5-дюймового Oppo Realme C15, который имеет процессор MediaTek Helio G35 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo Y19
  • Показывает на 62% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 46% выше плотность пикселей (395 vs 270 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 365 и 177 баллов
  • Весит на 16 граммов меньше
Причины выбрать Oppo Realme C15
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Смартфон на 8 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo Y19
vs
Realme C15

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 84.4% 88.7%
Максимальная яркость
Vivo Y19
н/д
Realme C15
423 нит

Дизайн и корпус

Высота 162.2 мм 164.5 мм
Ширина 76.5 мм 75.9 мм
Толщина 8.9 мм 9.8 мм
Вес 193 грамма 209 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый Серебряная чайка, Морской синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Vivo Y19
84.4%
Realme C15 +5%
88.7%

Производительность

Тестируем Виво Y19 и Оппо Реалми C15 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P65 MediaTek Helio G35
Макс. частота 2000 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (8)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Arm Mali-G52 2EEMC2 IMG PowerVR GE8320
GPU-ядер 2 2
Частота GPU 820 МГц 680 МГц
FLOPS ~56.4 Гфлопс ~54.4 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo Y19 +106%
365
Realme C15
177
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo Y19 +30%
1318
Realme C15
1010
AnTuTu Benchmark 8
Vivo Y19 +62%
185524
Realme C15
114553

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 10
Оболочка UI Funtouch 9.2 Realme UI 1.0

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Да
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут) Да
Время полной зарядки 1:35 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo Y19 vs Oppo Realme C15
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 4160 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 30 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 3 (16 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (13 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 7 7

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2019 года Июль 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель MicroUSB
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка на экран
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo Y19 более удачной покупкой.

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