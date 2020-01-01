Главная > Сравнение смартфонов > Vivo Y19 vs Galaxy M21 – что лучше выбрать?

Vivo Y19 против Samsung Galaxy M21

Виво Y19
Vivo Y19
VS
Самсунг Галакси М21
Samsung Galaxy M21

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 ноября 2019 года Vivo Y19 с экраном 6.53" и чипом MediaTek Helio P65, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy M21, который имеет процессор Exynos 7 Octa 9611 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo Y19
  • Функция реверсивной зарядки
Причины выбрать Samsung Galaxy M21
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 6000 против 5000 мАч
  • Современный порт USB Type-C
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более энергоэффективный CPU
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик
Смартфон:
Vivo Y19
vs
Galaxy M21

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.53 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.4% 84.2%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 141.3%
ШИМ (PWM) - 215 Гц
Время отклика - 9 мс
Контрастность - ~ Бесконечная
Максимальная яркость
Vivo Y19
н/д
Galaxy M21
625 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162.2 мм 159 мм
Ширина 76.5 мм 75.1 мм
Толщина 8.9 мм 8.9 мм
Вес 193 грамма 188 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый Синий, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Vivo Y19
84.4%
Galaxy M21
84.2%

Производительность

Тестируем Виво Y19 и Самсунг Галакси М21 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P65 Samsung Exynos 7 Octa 9611
Архитектура 2 ядра по 2 ГГц (Cortex A75), 6 ядра по 2 ГГц (Cortex A55) 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G52 ARM Mali-G72 MP3
GPU-ядер 2 3
Частота GPU 820 МГц 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo Y19 +4%
364
Galaxy M21
350
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo Y19
1313
Galaxy M21 +2%
1340
AnTuTu Benchmark 8
Vivo Y19 +1%
186800
Galaxy M21
184335

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 10
Оболочка UI Funtouch 9.2 One UI 2.1
Размер системы из коробки - 14.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 6000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 35 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (25% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 2:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo Y19 vs Samsung Galaxy M21
Основная камера
Матрица 16 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4616 x 3464 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (16 МП + 8 MP + 2 MP) 3 (48 МП + 8 MP + 5 MP)
Основной объектив - 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 7744 x 5184
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 26 мм
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 7 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Vivo Y19
н/д
Galaxy M21
84.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Ноябрь 2019 года Март 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.492 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.13 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство (18 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Адаптер питания
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy M21. У него лучшие дисплей, программное обеспечение, камера, коммуникации, корпус и звук.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
5 (45.5%)
6 (54.5%)
Всего проголосовало: 11

Сравнения с конкурентами

1. Redmi Note 8T vs Vivo Y19
2. Honor 9X vs Vivo Y19
3. Redmi Note 9 Pro vs Vivo Y19
4. A5 (2020) vs Vivo Y19
5. V17 Neo vs Vivo Y19
6. Redmi Note 8 Pro vs Galaxy M21
7. Redmi Note 8T vs Galaxy M21
8. Galaxy A31 vs Galaxy M21
9. Galaxy M31 vs Galaxy M21
10. Galaxy A41 vs Galaxy M21

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях