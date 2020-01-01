Vivo Y20 против Huawei Honor 8A
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 августа 2020 года Vivo Y20 с экраном 6.51" и чипом Qualcomm Snapdragon 460, против 6.09-дюймового Huawei Honor 8A, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Vivo Y20
- Комплектуется на 1980 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3020 мАч
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- На 0.42" большая диагональ экрана
- Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
- Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
- Показывает на 32% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ
- Более новая ОС: Android 10 против 9
Причины выбрать Huawei Honor 8A
- На 20% выше максимальная яркость экрана (549 против 457 нит)
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- Весит на 42.3 грамма меньше
Обзор
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.51 дюймов
|6.09 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|282 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.6%
|79.52%
|Цветовой охват sRGB
|-
|98.1%
|ШИМ (PWM)
|-
|Не обнаружено
|Время отклика
|-
|36.4 мс
|Контрастность
|-
|1111:1
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|164.4 мм
|156.2 мм
|Ширина
|76.3 мм
|73.5 мм
|Толщина
|8.4 мм
|8 мм
|Вес
|192.3 грамма
|150 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Синий, Черный, Золотой
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 460
|MediaTek Helio P35
|Архитектура
|4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 240), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 240)
|4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2300 МГц
|Размер транзистора
|11 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|PowerVR GE8320
|Частота GPU
|-
|680 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR3
|Частота памяти
|1866 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|1
|Объем накопителя
|64 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10
|Android 9.0
|Оболочка UI
|Funtouch 10.5
|EMUI 9
|Размер системы из коробки
|-
|15 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|3020 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:58 ч.
|3:00 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (13 МП + 2 MP + 2 MP)
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|-
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Тип сенсора
|CMOS
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|13
|6
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Средний класс
|Дата выхода
|Август 2020 года
|Январь 2019 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.154 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.63 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Чехол
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo Y20 более удачной покупкой.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1