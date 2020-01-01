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Vivo Y20 против Huawei Honor 8A

Виво Y20
Vivo Y20
VS
Хуавей Хонор 8А
Huawei Honor 8A

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 августа 2020 года Vivo Y20 с экраном 6.51" и чипом Qualcomm Snapdragon 460, против 6.09-дюймового Huawei Honor 8A, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo Y20
  • Комплектуется на 1980 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3020 мАч
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • На 0.42" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Показывает на 32% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
Причины выбрать Huawei Honor 8A
  • На 20% выше максимальная яркость экрана (549 против 457 нит)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Весит на 42.3 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик
Смартфон:
Vivo Y20
vs
Honor 8A

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.51 дюймов 6.09 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 282 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 79.52%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.1%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 36.4 мс
Контрастность - 1111:1
Максимальная яркость
Vivo Y20
457 нит
Honor 8A +20%
549 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 164.4 мм 156.2 мм
Ширина 76.3 мм 73.5 мм
Толщина 8.4 мм 8 мм
Вес 192.3 грамма 150 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Синий, Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Vivo Y20 +3%
81.6%
Honor 8A
79.52%

Производительность

Тестируем Виво Y20 и Хуавей Хонор 8А в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 460 MediaTek Helio P35
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 240), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 240) 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 11 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 PowerVR GE8320
Частота GPU - 680 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo Y20 +44%
254
Honor 8A
177
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo Y20 +35%
1244
Honor 8A
923
AnTuTu Benchmark 8
Vivo Y20 +32%
145694
Honor 8A
110194

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0
Оболочка UI Funtouch 10.5 EMUI 9
Размер системы из коробки - 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3020 мАч
Мощность зарядки 10 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:58 ч. 3:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo Y20 vs Huawei Honor 8A
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (13 МП + 2 MP + 2 MP) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 13 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Vivo Y20
н/д
Honor 8A
90 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Август 2020 года Январь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.154 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.63 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo Y20 более удачной покупкой.

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