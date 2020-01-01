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Vivo Y20 против Oppo A52

Виво Y20
Vivo Y20
VS
Оппо А52
Oppo A52

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 августа 2020 года Vivo Y20 с экраном 6.51" и чипом Qualcomm Snapdragon 460, против 6.5-дюймового Oppo A52, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Oppo A52
  • На 51% выше плотность пикселей (405 vs 269 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 19% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo Y20
vs
Oppo A52

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.51 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 82.7%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.8%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 31.8 мс
Контрастность - 1587:1
Максимальная яркость
Vivo Y20
456 нит
Oppo A52 +5%
477 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 164.4 мм 162.2 мм
Ширина 76.3 мм 75.5 мм
Толщина 8.4 мм 8.9 мм
Вес 193 грамма 192 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Vivo Y20
81.6%
Oppo A52 +1%
82.7%

Производительность

Тестируем Виво Y20 и Оппо А52 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 460 Qualcomm Snapdragon 665
Макс. частота 1800 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Silver
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Gold		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 11 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 610
Частота GPU 600 МГц 600 МГц
FLOPS ~273 Гфлопс ~273 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo Y20
253
Oppo A52 +24%
314
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo Y20
1248
Oppo A52 +11%
1390
AnTuTu Benchmark 8
Vivo Y20
145914
Oppo A52 +19%
173494

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10.0
Оболочка UI Funtouch 10.5 ColorOS 7.1
Размер системы из коробки - 16.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:58 ч. 2:37 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo Y20 vs Oppo A52
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 119°
Количество объективов 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (12 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 13 12

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Vivo Y20
н/д
Oppo A52
92 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Август 2020 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Oppo A52 более удачной покупкой.

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