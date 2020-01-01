Главная > Сравнение смартфонов > Vivo Y20 vs Galaxy A40 – что лучше выбрать?

Vivo Y20 против Samsung Galaxy A40

Виво Y20
Vivo Y20
VS
Самсунг Галакси А40
Samsung Galaxy A40

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 августа 2020 года Vivo Y20 с экраном 6.51" и чипом Qualcomm Snapdragon 460, против 5.9-дюймового Samsung Galaxy A40, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7904 и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo Y20
  • Комплектуется на 1900 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3100 мАч
  • На 0.61" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Показывает на 17% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более энергоэффективный CPU
Причины выбрать Samsung Galaxy A40
  • На 62% выше плотность пикселей (437 vs 270 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • На 21% выше максимальная яркость экрана (554 против 457 нит)
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.1 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик
Смартфон:
Vivo Y20
vs
Galaxy A40

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.51 дюймов 5.9 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 437 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 85.5%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 142.6%
ШИМ (PWM) - 245 Гц
Время отклика - 9 мс
Контрастность - ~ Бесконечная
Максимальная яркость
Vivo Y20
457 нит
Galaxy A40 +21%
554 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 164.4 мм 144.4 мм
Ширина 76.3 мм 69.2 мм
Толщина 8.4 мм 7.9 мм
Вес 192.3 грамма 140 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Vivo Y20
81.6%
Galaxy A40 +5%
85.5%

Производительность

Тестируем Виво Y20 и Самсунг Галакси А40 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 460 Samsung Exynos 7 Octa 7904
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 240), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 240) 2 ядра по 1.77 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 1800 МГц 1770 МГц
Размер транзистора 11 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G71
GPU-ядер - 2
Частота GPU - 770 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo Y20
254
Galaxy A40 +4%
265
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo Y20 +28%
1244
Galaxy A40
975
AnTuTu Benchmark 8
Vivo Y20 +17%
145694
Galaxy A40
124706

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Funtouch 10.5 One UI 2.0
Размер системы из коробки - 14.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 3100 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
Время полной зарядки 2:58 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Vivo Y20
н/д
Galaxy A40
10:05 ч.
Время просмотра видео
Vivo Y20
н/д
Galaxy A40
10:58 ч.
Время разговора (3G)
Vivo Y20
н/д
Galaxy A40
20:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo Y20 vs Samsung Galaxy A40
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 3 (13 МП + 2 MP + 2 MP) 2 (16 МП + 5 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 5984 x 4140
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние - 25 мм
Размер пикселя - 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 13 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Vivo Y20
н/д
Galaxy A40
83.2 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Август 2020 года Апрель 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.49 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.34 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, программное обеспечение, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy A40, а если батарея – то Vivo Y20.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Vivo Y20 или Xiaomi Redmi Note 8
2. Vivo Y20 или Samsung Galaxy M21
3. Vivo Y20 или Xiaomi Redmi Note 9
4. Vivo Y20 или Oppo Realme C3
5. Vivo Y20 или Vivo Y19
6. Samsung Galaxy A40 или Samsung Galaxy A30
7. Samsung Galaxy A40 или Huawei P30 Lite
8. Samsung Galaxy A40 или Xiaomi Redmi Note 8T
9. Samsung Galaxy A40 или Samsung Galaxy A31
10. Samsung Galaxy A40 или Xiaomi Redmi Note 8

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях