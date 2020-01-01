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Vivo Y20 против Samsung Galaxy A51

Виво Y20
Vivo Y20
VS
Самсунг Галакси А51
Samsung Galaxy A51

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 августа 2020 года Vivo Y20 с экраном 6.51" и чипом Qualcomm Snapdragon 460, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A51, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9611 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo Y20
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Смартфон на 9 месяцев новее
Причины выбрать Samsung Galaxy A51
  • На 50% выше плотность пикселей (405 vs 270 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • На 39% выше максимальная яркость экрана (636 против 457 нит)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 5.8% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик
Смартфон:
Vivo Y20
vs
Galaxy A51

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.51 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.6% 87.4%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.8%
ШИМ (PWM) - 242 Гц
Время отклика - 25 мс
Контрастность - ~ Бесконечная
Максимальная яркость
Vivo Y20
457 нит
Galaxy A51 +39%
636 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 164.4 мм 158.5 мм
Ширина 76.3 мм 73.6 мм
Толщина 8.4 мм 7.9 мм
Вес 192.3 грамма 172 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Белый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Vivo Y20
81.6%
Galaxy A51 +7%
87.4%

Производительность

Тестируем Виво Y20 и Самсунг Галакси А51 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 460 Samsung Exynos 9 Octa 9611
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 240), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 240) 4 ядра по 2.3 ГГц (Cortex A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex A53)
CPU ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2300 МГц
Размер транзистора 11 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G72 MP3
GPU-ядер - 3
Частота GPU - 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo Y20
254
Galaxy A51 +39%
353
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo Y20
1244
Galaxy A51 +5%
1302
AnTuTu Benchmark 8
Vivo Y20
145694
Galaxy A51 +21%
176703

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI Funtouch 10.5 One UI 2.5
Размер системы из коробки - 23 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (40% за 35 минут)
Время полной зарядки 2:58 ч. 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Vivo Y20
н/д
Galaxy A51
13:21 ч.
Время просмотра видео
Vivo Y20
н/д
Galaxy A51
14:22 ч.
Время разговора (3G)
Vivo Y20
н/д
Galaxy A51
21:51 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo Y20 vs Samsung Galaxy A51
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка Нет 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (13 МП + 2 MP + 2 MP) 4 (48 МП + 12 MP + 5 MP + 5 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Samsung S5KGM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 40 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 6560 x 4928
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB Micro USB USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 13 12

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Vivo Y20
н/д
Galaxy A51
82.7 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Август 2020 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Декабрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.596 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.45 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Защитная пленка
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A51 более удачной покупкой.

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