Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 января 2021 года Vivo Y20G с экраном 6.51" и чипом Mediatek Helio G80, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A30s, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7904 и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.