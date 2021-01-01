Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 19 октября 2020 года Vivo Y20s с экраном 6.51" и чипом Qualcomm Snapdragon 460, против 6.51-дюймового Vivo Y20, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 460 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.