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Vivo Y22 против Infinix Note 12

Виво Y22
VS
Инфиникс Ноут 12
Vivo Y22
Infinix Note 12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2022 года Vivo Y22 с экраном 6.55" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.7-дюймового Infinix Note 12, который имеет процессор MediaTek Helio G88 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo Y22
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX5
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Весит на 20.2 граммов меньше
Причины выбрать Infinix Note 12
  • На 46% выше плотность пикселей (393 vs 270 PPI)
  • Показывает на 29% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • На 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 367 и 337 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo Y22
vs
Note 12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.55 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 720 x 1612 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет -
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.4% 86%
Особенности - - DCI-P3

Дизайн и корпус

Высота 164.3 мм 164.4 мм
Ширина 76.1 мм 76.7 мм
Толщина 8.38 мм 7.9 мм
Вес 164.3 граммов 184.5 граммов
Водонепроницаемость IPX5 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый Черный, Синий, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Vivo Y22
82.4%
Note 12 +4%
86%

Производительность

Тестируем Виво Y22 и Инфиникс Ноут 12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85 MediaTek Helio G88
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali-G52 MC2
Частота GPU 1000 МГц 1000 МГц
FLOPS ~59 Гфлопс ~62 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя - eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 2048 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo Y22
337
Note 12 +9%
367
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo Y22
1211
Note 12 +8%
1308
AnTuTu Benchmark 9
Vivo Y22
200037
Note 12 +29%
258241
CPU - 67799
GPU - 61958
Memory - 46943
UX - 82898
Total score 200037 258241
3DMark Wild Life Performance
Vivo Y22
н/д
Note 12
716
PCMark 3.0 score - 7791
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI Funtouch 12 XOS 10.6

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (50% за 28 минут)
Время полной зарядки - 1:19 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo Y22 vs Infinix Note 12
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8160 x 6120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4608 x 3456
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2022 года Апрель 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и звук - выбирайте Infinix Note 12, а если коммуникации и корпус – то Vivo Y22.

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