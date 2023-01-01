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Vivo Y22 против Infinix Smart 7

Виво Y22
VS
Инфиникс Смарт 7
Vivo Y22
Infinix Smart 7

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2022 года Vivo Y22 с экраном 6.55" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.6-дюймового Infinix Smart 7, который имеет процессор MediaTek Helio A25 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo Y22
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX5
  • Показывает на 87% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Процессор имеет на 4 ядра больше
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 342 и 172 баллов
  • Весит на 23.7 грамма меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Infinix Smart 7
  • Смартфон на 6 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo Y22
vs
Smart 7

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6.55 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 720 x 1612 пикселей 720 x 1612 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 267 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 400 нит 500 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.4% 84.5%

Дизайн и корпус

Высота 164.3 мм 163.76 мм
Ширина 76.1 мм 75.61 мм
Толщина 8.38 мм 8.65 мм
Вес 164.3 граммов 188 граммов
Водонепроницаемость IPX5 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый Черный, Белый, Зеленый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Vivo Y22
82.4%
Smart 7 +3%
84.5%

Производительность

Тестируем Виво Y22 и Инфиникс Смарт 7 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85 MediaTek Helio A25
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 4 (4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 PowerVR GE8320
Частота GPU 1000 МГц 660 МГц
FLOPS ~59 Гфлопс ~42.8 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo Y22 +99%
342
Smart 7
172
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo Y22 +104%
1225
Smart 7
601
AnTuTu Benchmark 9
Vivo Y22 +87%
220698
Smart 7
117884
CPU 70115 -
GPU 36674 -
Memory 50933 -
UX 60959 -
Total score 220698 117884
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 512 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI Funtouch 12 XOS 10.6

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (54% за 60 минут) Нет
Время полной зарядки 2:20 ч. 3:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo Y22 vs Infinix Smart 7
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 13 мегапикселей
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) 2 (13 МП + 0.3 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - - 0.3 МП
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2592 x 1944
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Нет Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2022 года Февраль 2023 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Февраль 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Vivo Y22. У него лучшие производительность, программное обеспечение, автономность, камера, коммуникации и корпус.

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