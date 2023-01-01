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Vivo Y22 против Tecno Spark 8C

Виво Y22
VS
Текно Спарк 8С
Vivo Y22
Tecno Spark 8C

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2022 года Vivo Y22 с экраном 6.55" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.6-дюймового Tecno Spark 8C, который имеет процессор Unisoc T606 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo Y22
  • Современный порт USB Type-C
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IPX5
  • Использует более быструю память LPDDR4X
  • Показывает на 29% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Tecno Spark 8C
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo Y22
vs
Spark 8C

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.55 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 720 x 1612 пикселей 720 x 1612 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 270 точек на дюйм 267 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 400 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.4% 83.7%

Дизайн и корпус

Высота 164.3 мм 164.57 мм
Ширина 76.1 мм 76 мм
Толщина 8.38 мм 8.95 мм
Вес 164.3 граммов 193 грамма
Водонепроницаемость IPX5 IPX2
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Зеленый Зеленый, Черный, Фиолетовый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Vivo Y22
82.4%
Spark 8C +2%
83.7%

Производительность

Тестируем Виво Y22 и Текно Спарк 8С в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85 Unisoc T606
Макс. частота 2000 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Mali-G57 MP1
Частота GPU 1000 МГц 650 МГц
FLOPS ~59 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo Y22 +14%
342
Spark 8C
300
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo Y22 +4%
1225
Spark 8C
1179
AnTuTu Benchmark 9
Vivo Y22 +29%
220698
Spark 8C
170512
CPU 70115 60630
GPU 36674 21826
Memory 50933 38655
UX 60959 48282
Total score 220698 170512
3DMark Wild Life Performance
Vivo Y22
н/д
Spark 8C
396
PCMark 3.0
Vivo Y22
н/д
Spark 8C
7390
Web score - 6440
Video editing - 4869
Photo editing - 15261
Data manipulation - 5904
Writing score - 7699
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 2, 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 256 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI Funtouch 12 HiOS 7.6

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (54% за 60 минут) Нет
Время полной зарядки 2:20 ч. 2:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo Y22 vs Tecno Spark 8C
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото - 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - Нет
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП) 2 (13 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 -
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, Beidou
NFC* Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет -
LTE Cat* - 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2022 года Январь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Февраль 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель microUSB
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo Y22 более удачной покупкой.

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