Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 мая 2020 года Vivo Y30 с экраном 6.47" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A12, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.