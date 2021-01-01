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Vivo Y30 против Samsung Galaxy A12

Виво Y30
Vivo Y30
VS
Самсунг Галакси А12
Samsung Galaxy A12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 мая 2020 года Vivo Y30 с экраном 6.47" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A12, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo Y30
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Показывает на 13% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
Причины выбрать Samsung Galaxy A12
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Смартфон на 6 месяцев новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 57% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 275 и 175 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo Y30
vs
Galaxy A12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6.47 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 720 x 1560 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 266 точек на дюйм 264 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.9% 81.6%
Максимальная яркость
Vivo Y30
417 нит
Galaxy A12 +6%
444 нит

Дизайн и корпус

Высота 162 мм 164 мм
Ширина 74.4 мм 75.8 мм
Толщина 9.1 мм 8.9 мм
Вес 197 граммов 205 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Изумрудный чёрный, Сияющий синий Черный, Синий, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Vivo Y30 +2%
82.9%
Galaxy A12
81.6%

Производительность

Тестируем Виво Y30 и Самсунг Галакси А12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35 MediaTek Helio P35
Макс. частота 2300 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (8)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 680 МГц 680 МГц
FLOPS ~44.8 Гфлопс ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo Y30
175
Galaxy A12 +57%
275
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo Y30
896
Galaxy A12 +12%
1005
AnTuTu Benchmark 8
Vivo Y30 +13%
103712
Galaxy A12
91820

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10.0
Оболочка UI FunTouch OS 10 One UI 2.5

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (50% за 80 минут)
Время полной зарядки 2:20 ч. 2:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo Y30 vs Samsung Galaxy A12
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 120° 115°
Количество объективов 4 (13 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (48 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.2
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 7
Поддержка 5G - Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Май 2020 года Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка (нанесена)
- Защитный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy A12. У него лучшие производительность, программное обеспечение, автономность, камера и звук.

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