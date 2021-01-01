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Vivo Y30 против Samsung Galaxy J2 Prime

Виво Y30
Vivo Y30
VS
Самсунг Галакси Джей 2 Прайм
Samsung Galaxy J2 Prime

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 мая 2020 года Vivo Y30 с экраном 6.47" и чипом MediaTek Helio P35, против 5-дюймового Samsung Galaxy J2 Prime, который имеет процессор MediaTek MT6737 и вышел на 43 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo Y30
  • Комплектуется на 2400 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2600 мАч
  • На 1.47" большая диагональ экрана
  • Тонкие рамки – на 16.9% выше полезная площадь экрана
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Имеет в 2.7 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 1.5 ГБ
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1866 МГц
  • Более новая ОС: Android 10 против 8
  • Смартфон на 3 года и 7 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio P35
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Samsung Galaxy J2 Prime
  • Весит на 37 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo Y30
vs
Galaxy J2 Prime

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6.47 дюймов 5 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 540 x 960 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 266 точек на дюйм 220 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.9% 66%
Максимальная яркость
Vivo Y30
424 нит
Galaxy J2 Prime
н/д

Дизайн и корпус

Высота 162 мм 144.8 мм
Ширина 74.4 мм 72.1 мм
Толщина 9.1 мм 8.9 мм
Вес 197 граммов 160 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Изумрудный чёрный, Сияющий синий Черный, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Vivo Y30 +26%
82.9%
Galaxy J2 Prime
66%

Производительность

Тестируем Виво Y30 и Самсунг Галакси Джей 2 Прайм в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35 MediaTek MT6737
Макс. частота 2300 МГц 1400 МГц
CPU-ядер 8 (8) 4 (4)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 12 нанометров 28 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 Mali-T720 MP2
Частота GPU 680 МГц 600 МГц
FLOPS ~44.8 Гфлопс ~34 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 1.5 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 1866 МГц 733 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ -
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Vivo Y30
107648
Galaxy J2 Prime
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0)
Оболочка UI FunTouch OS 10 TouchWiz UX

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 2600 мАч
Мощность зарядки 10 Вт -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Да
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Нет
Время полной зарядки 2:20 ч. 1:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo Y30 vs Samsung Galaxy J2 Prime
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 3264 x 2448
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c Нет
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (13 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 1 (8 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2576 x 1932
Апертура f/2.0 f/2.2
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 4 4
Поддержка 5G - Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Май 2020 года Октябрь 2016 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Ноябрь 2016 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.53 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.27 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка (нанесена)
- Защитный чехол		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo Y30 более удачной покупкой.

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