Главная > Сравнение смартфонов > Vivo Y30 vs Vivo V21 – что лучше выбрать?

Vivo Y30 против Vivo V21

Виво Y30
VS
Виво V21
Vivo Y30
Vivo V21

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 мая 2020 года Vivo Y30 с экраном 6.47" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.44-дюймового Vivo V21, который имеет процессор MediaTek Dimensity 800U 5G и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo Y30
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Vivo V21
  • Показывает в 2.9 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • На 81% выше максимальная яркость экрана (750 против 415 нит)
  • На 54% выше плотность пикселей (409 vs 266 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 33 Ватт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Dimensity 800U 5G
  • Смартфон на 1 год новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo Y30
vs
Vivo V21

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.47 дюймов 6.44 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 266 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.9% 84.8%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 9738%
ШИМ (PWM) - 367 Гц
Время отклика - 3.4 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Vivo Y30
415 нит
Vivo V21 +81%
750 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 162 мм 159.7 мм
Ширина 74.4 мм 73.9 мм
Толщина 9.1 мм 7.3 мм
Вес 197 граммов 176 граммов
Водонепроницаемость Нет -
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Изумрудный чёрный, Сияющий синий Синий, Голубой
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Vivo Y30
82.9%
Vivo V21 +2%
84.8%

Производительность

Тестируем Виво Y30 и Виво V21 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35 MediaTek Dimensity 800U 5G
Макс. частота 2300 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (2 + 6)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 Mali-G57 MC3
Частота GPU 680 МГц 850 МГц
FLOPS ~44.8 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo Y30
172
Vivo V21 +233%
572
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo Y30
904
Vivo V21 +77%
1597
AnTuTu Benchmark 9
Vivo Y30
127581
Vivo V21 +192%
372474
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 11
Оболочка UI FunTouch OS 10 Funtouch OS 11.1

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да (63% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:20 ч. 1:05 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Vivo Y30
н/д
Vivo V21
16:21 ч.
Время просмотра видео
Vivo Y30
н/д
Vivo V21
17:29 ч.
Время разговора (3G)
Vivo Y30
н/д
Vivo V21
33:13 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo Y30 vs Vivo V21
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4128 x 3096 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (13 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97", Samsung ISOCELL GW3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 44 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 -
Апертура f/2.0 f/2.0
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да -
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 4 18
Поддержка 5G Нет -

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да -
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Vivo Y30
н/д
Vivo V21
91.5 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Май 2020 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Май 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка (нанесена)
- Защитный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo V21 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Vivo Y30 и Xiaomi Mi 9 Lite
2. Vivo Y30 и Xiaomi Redmi Note 8
3. Vivo Y30 и Oppo A52
4. Vivo Y30 и Oppo A53
5. Vivo Y30 и Oppo A5 (2020)
6. Vivo V21 и Samsung Galaxy A52
7. Vivo V21 и Xiaomi Redmi Note 10 Pro
8. Vivo V21 и OnePlus Nord 2 5G
9. Vivo V21 и Samsung Galaxy M62 (F62)
10. Vivo V21 и OnePlus Nord CE 5G

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры