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Vivo Y30 против Vivo Y20s

Виво Y30
Vivo Y30
VS
Виво Y20s
Vivo Y20s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 мая 2020 года Vivo Y30 с экраном 6.47" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.51-дюймового Vivo Y20s, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 460 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo Y30
  • Современный порт USB Type-C
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
Причины выбрать Vivo Y20s
  • Показывает на 36% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (471 против 420 нит)
  • На 42% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 249 и 175 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo Y30
vs
Vivo Y20s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.47 дюймов 6.51 дюймов
Разрешение 720 x 1560 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 266 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.9% 81.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 94.3%
Время отклика - 44.4 мс
Контрастность - 1224:1
Максимальная яркость
Vivo Y30
420 нит
Vivo Y20s +12%
471 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 162 мм 164.4 мм
Ширина 74.4 мм 76.3 мм
Толщина 9.1 мм 8.4 мм
Вес 197 граммов 192.3 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Изумрудный чёрный, Сияющий синий Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Vivo Y30 +2%
82.9%
Vivo Y20s
81.6%

Производительность

Тестируем Виво Y30 и Виво Y20s в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P35 Qualcomm Snapdragon 460
Макс. частота 2300 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Silver
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 240 Gold
Размер транзистора 12 нанометров 11 нанометров
Графика IMG PowerVR GE8320 Adreno 610
Частота GPU 680 МГц 600 МГц
FLOPS ~44.8 Гфлопс ~273 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo Y30
175
Vivo Y20s +42%
249
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo Y30
914
Vivo Y20s +37%
1248
AnTuTu Benchmark 8
Vivo Y30
107728
Vivo Y20s +36%
146143

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 Android 10
Оболочка UI FunTouch OS 10 Funtouch 11

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 10 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Нет Да
Время полной зарядки 2:20 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo Y30 vs Vivo Y20s
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4160 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 4 (13 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
-
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/1.8
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 4 13
Поддержка 5G - Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Vivo Y30
н/д
Vivo Y20s
91.8 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Май 2020 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Защитная пленка (нанесена)
- Защитный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, автономность и коммуникации - выбирайте Vivo Y20s, а если камера – то Vivo Y30.

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