Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 мая 2020 года Vivo Y30 с экраном 6.47" и чипом MediaTek Helio P35, против 6.51-дюймового Vivo Y20s, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 460 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.