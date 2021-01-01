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Vivo Y31 против Motorola Moto G30

Виво Y31
VS
Моторола Мото G30
Vivo Y31
Motorola Moto G30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 января 2021 года Vivo Y31 с экраном 6.58" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.5-дюймового Motorola Moto G30, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo Y31
  • На 49% выше плотность пикселей (401 vs 269 PPI)
  • На 35% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 411 и 305 баллов
Причины выбрать Motorola Moto G30
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo Y31
vs
Moto G30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.58 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 83.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 93.1%
ШИМ (PWM) - 176 Гц
Время отклика - 57 мс
Контрастность - 835:1
Максимальная яркость
Vivo Y31
н/д
Moto G30
467 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.9 мм 165.2 мм
Ширина 75.3 мм 75.7 мм
Толщина 8.4 мм 9.1 мм
Вес 188 граммов 200 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Черный, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Vivo Y31 +2%
84.5%
Moto G30
83.1%

Производительность

Тестируем Виво Y31 и Моторола Мото G30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 11 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 610
Частота GPU 600 МГц 600 МГц
FLOPS ~272 Гфлопс ~272 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo Y31 +35%
411
Moto G30
305
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo Y31 +2%
1292
Moto G30
1264
AnTuTu Benchmark 8
Vivo Y31 +8%
185003
Moto G30
171268

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI Funtouch 11 -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (35% за 30 минут) Да (32% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч. 2:28 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Vivo Y31
н/д
Moto G30
16:05 ч.
Время просмотра видео
Vivo Y31
н/д
Moto G30
16:09 ч.
Время разговора (3G)
Vivo Y31
н/д
Moto G30
46:29 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo Y31 vs Motorola Moto G30
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 118°
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4520 x 3060
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 13 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Vivo Y31
н/д
Moto G30
82.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Январь 2021 года Февраль 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность - выбирайте Vivo Y31, а если камера – то Motorola Moto G30.

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