Главная > Сравнение смартфонов > Vivo Y31 vs Galaxy A02s – что лучше выбрать?

Vivo Y31 против Samsung Galaxy A02s

Виво Y31
VS
Самсунг Галакси А02s
Vivo Y31
Samsung Galaxy A02s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 января 2021 года Vivo Y31 с экраном 6.58" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A02s, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 450 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo Y31
  • Показывает на 92% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 49% выше плотность пикселей (401 vs 270 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Samsung Galaxy A02s
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 23.8 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo Y31
vs
Galaxy A02s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 6.58 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 81.8%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 95.5%
Время отклика - 37 мс
Контрастность - 1095:1
Максимальная яркость
Vivo Y31
н/д
Galaxy A02s
402 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.9 мм 164.2 мм
Ширина 75.3 мм 75.9 мм
Толщина 8.4 мм 9.1 мм
Вес 188 граммов 164.2 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Vivo Y31 +3%
84.5%
Galaxy A02s
81.8%

Производительность

Тестируем Виво Y31 и Самсунг Галакси А02s в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 Qualcomm Snapdragon 450
Макс. частота 2000 МГц 1800 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 8 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 11 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 506
Частота GPU 600 МГц 720 МГц
FLOPS ~272 Гфлопс ~124 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR3
Частота памяти 2133 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo Y31 +215%
409
Galaxy A02s
130
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo Y31 +162%
1279
Galaxy A02s
489
AnTuTu Benchmark 8
Vivo Y31 +92%
184858
Galaxy A02s
96375
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI Funtouch 11 One UI 3.1 Core
Размер системы из коробки - 15 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (35% за 30 минут) Да (30% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч. 2:36 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Vivo Y31
н/д
Galaxy A02s
16:29 ч.
Время просмотра видео
Vivo Y31
н/д
Galaxy A02s
16:03 ч.
Время разговора (3G)
Vivo Y31
н/д
Galaxy A02s
34:05 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo Y31 vs Samsung Galaxy A02s
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 2560 x 1960
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 13 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Vivo Y31
н/д
Galaxy A02s
80 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2021 года Ноябрь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.4 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.37 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo Y31 более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Vivo Y31 vs Samsung Galaxy A31
2. Vivo Y31 vs Oppo A52
3. Vivo Y31 vs Oppo A53
4. Vivo Y31 vs Xiaomi Redmi Note 10
5. Vivo Y31 vs Oppo Realme 7
6. Samsung Galaxy A02s vs Samsung Galaxy A21s
7. Samsung Galaxy A02s vs Samsung Galaxy M11
8. Samsung Galaxy A02s vs Oppo A53
9. Samsung Galaxy A02s vs Samsung Galaxy A20s
10. Samsung Galaxy A02s vs Samsung Galaxy A32

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры