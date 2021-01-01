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Vivo Y31 против Samsung Galaxy A03s

Виво Y31
VS
Самсунг Галакси А03s
Vivo Y31
Samsung Galaxy A03s

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 января 2021 года Vivo Y31 с экраном 6.58" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A03s, который имеет процессор MediaTek Helio P35 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo Y31
  • Показывает на 79% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 49% выше плотность пикселей (401 vs 270 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Возможность записи 4K-видео
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • В 2.4 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 413 и 171 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Samsung Galaxy A03s
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo Y31
vs
Galaxy A03s

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD PLS TFT
Размер 6.58 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 81.8%
Максимальная яркость
Vivo Y31
н/д
Galaxy A03s
407 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.9 мм 164.2 мм
Ширина 75.3 мм 75.9 мм
Толщина 8.4 мм 9.1 мм
Вес 188 граммов 196 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Vivo Y31 +3%
84.5%
Galaxy A03s
81.8%

Производительность

Тестируем Виво Y31 и Самсунг Галакси А03s в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 MediaTek Helio P35
Макс. частота 2000 МГц 2350 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (8)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 8 ядер по 2.3 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 11 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 IMG PowerVR GE8320
Частота GPU 600 МГц 680 МГц
FLOPS ~272 Гфлопс ~44.8 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X -
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 -
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo Y31 +142%
413
Galaxy A03s
171
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo Y31 +33%
1318
Galaxy A03s
989
AnTuTu Benchmark 9
Vivo Y31 +79%
217390
Galaxy A03s
121222
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI Funtouch 11 One UI 3.0
Размер системы из коробки - 13.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (35% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 1:45 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo Y31 vs Samsung Galaxy A03s
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 2560 x 1960
Апертура f/2.0 f/2.2
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 13 7
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2021 года Август 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Август 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.36 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.09 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo Y31 более удачной покупкой.

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Мнение пользователей

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