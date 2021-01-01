Vivo Y31 против Samsung Galaxy A21s
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 января 2021 года Vivo Y31 с экраном 6.58" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A21s, который имеет процессор Exynos 850 и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Vivo Y31
- Показывает на 65% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 49% выше плотность пикселей (401 vs 270 PPI)
- Возможность записи 4K-видео
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Смартфон на 8 месяцев новее
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
- В 2.2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 412 и 190 баллов
Причины выбрать Samsung Galaxy A21s
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Более энергоэффективный CPU – Exynos 850
- Поддержка технологии Dolby Atmos
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
70
59
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
45
29
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
86
90
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
64
63
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
75
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
65
60
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|PLS TFT
|Размер
|6.58 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2408 пикселей
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|401 точек на дюйм
|270 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|84.5%
|82.8%
|Цветовой охват sRGB
|-
|88.4%
|ШИМ (PWM)
|-
|500 Гц
|Время отклика
|-
|30.4 мс
|Контрастность
|-
|1500:1
Источники: NotebookCheck [1]
Дизайн и корпус
|Высота
|163.9 мм
|163.6 мм
|Ширина
|75.3 мм
|75.3 мм
|Толщина
|8.4 мм
|8.9 мм
|Вес
|188 граммов
|192 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Черный, Синий, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 662
|Samsung Exynos 850
|Макс. частота
|2000 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (8)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
|Размер транзистора
|11 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Mali-G52 MP6
|Частота GPU
|600 МГц
|820 МГц
|FLOPS
|~272 Гфлопс
|~26 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo Y31 +117%
412
190
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo Y31 +16%
1280
1102
AnTuTu Benchmark 8
Vivo Y31 +65%
178465
108428
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 10
|Оболочка UI
|Funtouch 11
|One UI 2,0
|Размер системы из коробки
|-
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да (50% за 60 минут)
|Время полной зарядки
|-
|2:10 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
18:02 ч.
Время просмотра видео
17:29 ч.
Время разговора (3G)
39:38 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|-
|123°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
|4 (48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 48 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|4128 x 3096
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Размер пикселя
|1 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|1/3.1"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Нет
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|13
|13
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Январь 2021 года
|Май 2020 года
|Дата начала продаж
|Январь 2021 года
|Июнь 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.23 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.38 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и программное обеспечение - выбирайте Vivo Y31, а если звук – то Samsung Galaxy A21s.
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