Главная > Сравнение смартфонов > Vivo Y31 vs Galaxy S21 Ultra – что лучше выбрать?

Vivo Y31 против Samsung Galaxy S21 Ultra

Виво Y31
VS
Самсунг Галакси С21 Ультра
Vivo Y31
Samsung Galaxy S21 Ultra

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 20 января 2021 года Vivo Y31 с экраном 6.58" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.8-дюймового Samsung Galaxy S21 Ultra, который имеет процессор Exynos 2100. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo Y31
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 256 ГБ
  • Весит на 39 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 Ultra
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 10x
  • Показывает в 3.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 28% выше плотность пикселей (515 vs 401 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 2100
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo Y31
vs
Galaxy S21 Ultra

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Dynamic AMOLED
Размер 6.58 дюймов 6.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 515 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 89.8%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
Vivo Y31
н/д
Galaxy S21 Ultra
1034 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 163.9 мм 165.1 мм
Ширина 75.3 мм 75.6 мм
Толщина 8.4 мм 8.9 мм
Вес 188 граммов 227 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Синий Черный Фантом, Серебряный Фантом
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Vivo Y31
84.5%
Galaxy S21 Ultra +6%
89.8%

Производительность

Тестируем Виво Y31 и Самсунг Галакси С21 Ультра в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 Samsung Exynos 2100
Макс. частота 2000 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1
Размер транзистора 11 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G78 MP14
Частота GPU 600 МГц 760 МГц
FLOPS ~272 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo Y31
419
Galaxy S21 Ultra +169%
1128
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo Y31
1321
Galaxy S21 Ultra +169%
3555
AnTuTu Benchmark 9
Vivo Y31
217654
Galaxy S21 Ultra +245%
750567
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI Funtouch 11 One UI 3.1
Размер системы из коробки - 26.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (35% за 30 минут) Да (54% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч. 1:11 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Vivo Y31
н/д
Galaxy S21 Ultra
15:04 ч.
Время просмотра видео
Vivo Y31
н/д
Galaxy S21 Ultra
17:53 ч.
Время разговора (3G)
Vivo Y31
н/д
Galaxy S21 Ultra
35:32 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo Y31 vs Samsung Galaxy S21 Ultra
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 12000 x 9000
Зум Цифровой Оптический, 10x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) 4 (108 МП + 10 МП + 10 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung S5KHM3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 10 МП
- Апертура: f/4.9
- Фокусное расстояние: 240 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.65", Samsung S5K3J1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy S21 Ultra от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 7864 x 5200
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние - 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/2.65"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 13 24
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Vivo Y31
н/д
Galaxy S21 Ultra
88 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Январь 2021 года Январь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.71 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.58 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S21 Ultra более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi Poco X3 NFC против Vivo Y31
2. Xiaomi Redmi Note 9 против Vivo Y31
3. Xiaomi Poco M3 против Vivo Y31
4. Oppo Realme 6S против Vivo Y31
5. Vivo V20 против Vivo Y31
6. Samsung Galaxy S21 против S21 Ultra
7. Samsung Galaxy S20 Ultra против S21 Ultra
8. Apple iPhone 12 Pro Max против Samsung Galaxy S21 Ultra
9. Xiaomi Mi 11 Ultra против Samsung Galaxy S21 Ultra
10. Huawei P50 Pro против Samsung Galaxy S21 Ultra

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры