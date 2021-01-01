Главная > Сравнение смартфонов > Vivo Y31 vs V20 SE – что лучше выбрать?

Vivo Y31 против V20 SE

Виво Y31
VS
Виво V20 SE
Vivo Y31
Vivo V20 SE

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 января 2021 года Vivo Y31 с экраном 6.58" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.44-дюймового Vivo V20 SE, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo Y31
  • Комплектуется на 900 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4100 мАч
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • На 32% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 409 и 310 баллов
Причины выбрать Vivo V20 SE
  • Возможность записи 4K-видео
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 17 граммов меньше
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo Y31
vs
V20 SE

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.58 дюймов 6.44 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 83.9%
Особенности - - Always-On Display

Дизайн и корпус

Высота 163.9 мм 161 мм
Ширина 75.3 мм 74.1 мм
Толщина 8.4 мм 7.8 мм
Вес 188 граммов 171 грамм
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Vivo Y31 +1%
84.5%
V20 SE
83.9%

Производительность

Тестируем Виво Y31 и Виво V20 SE в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 Qualcomm Snapdragon 665
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 11 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 610
Частота GPU 600 МГц 600 МГц
FLOPS ~272 Гфлопс ~273 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo Y31 +32%
409
V20 SE
310
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo Y31
1299
V20 SE +5%
1358
AnTuTu Benchmark 7
Vivo Y31
н/д
V20 SE
141069
AnTuTu Benchmark 8
Vivo Y31
186062
V20 SE +1%
188174

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 10
Оболочка UI Funtouch 11 Funtouch OS 11

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4100 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (35% за 30 минут) Да (62% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч. 1:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo Y31 vs Vivo V20 SE
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) -
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 13 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Январь 2021 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Наушники
- Защитный чехол
- Защитная пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и автономность - выбирайте Vivo Y31, а если камера – то Vivo V20 SE.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
2 (66.7%)
1 (33.3%)
Всего проголосовало: 3

Сравнения с конкурентами

1. Vivo Y31 и Samsung Galaxy A31
2. Vivo Y31 и Samsung Galaxy M31
3. Vivo Y31 и Oppo A52
4. Vivo Y31 и Oppo A53
5. Vivo Y31 и Oppo Realme 6S
6. Vivo V20 SE и Samsung Galaxy A51
7. Vivo V20 SE и Xiaomi Redmi Note 9 Pro
8. Vivo V20 SE и Oppo Realme 7
9. Vivo V20 SE и Vivo V20
10. Vivo V20 SE и Vivo V19

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях