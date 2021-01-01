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Vivo Y31 против Vivo Y20G

Виво Y31
VS
Виво Y20g
Vivo Y31
Vivo Y20G

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 20 января 2021 года Vivo Y31 с экраном 6.58" и чипом Qualcomm Snapdragon 662, против 6.51-дюймового Vivo Y20G, который имеет процессор Mediatek Helio G80. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo Y31
  • На 49% выше плотность пикселей (401 vs 269 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • На 55% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 418 и 269 баллов
Причины выбрать Vivo Y20G
  • Показывает на 12% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo Y31
vs
Vivo Y20G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.58 дюймов 6.51 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 84.5% 81.6%
Максимальная яркость
Vivo Y31
н/д
Vivo Y20G
473 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.9 мм 164.4 мм
Ширина 75.3 мм 76.3 мм
Толщина 8.4 мм 8.4 мм
Вес 188 граммов 192.3 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Синий, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Vivo Y31 +4%
84.5%
Vivo Y20G
81.6%

Производительность

Тестируем Виво Y31 и Виво Y20g в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 662 Mediatek Helio G80
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 11 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 610 Mali-G52 MP2
Частота GPU 600 МГц 950 МГц
FLOPS ~272 Гфлопс ~54.6 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo Y31 +55%
418
Vivo Y20G
269
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo Y31 +10%
1319
Vivo Y20G
1203
AnTuTu Benchmark 8
Vivo Y31
183456
Vivo Y20G +12%
205891

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI Funtouch 11 Funtouch 11.1

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (35% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 1:45 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo Y31 vs Vivo Y20G
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4160 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (48 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/1.8
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.06" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 13 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Январь 2021 года Январь 2021 года
Дата начала продаж Январь 2021 года Январь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель microUSB
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Vivo Y31 более удачной покупкой.

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