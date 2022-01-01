Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 августа 2021 года Vivo Y33s с экраном 6.58" и чипом Mediatek Helio G80, против 6.43-дюймового Oppo A95 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 800U 5G и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.