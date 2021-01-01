Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 августа 2021 года Vivo Y33s с экраном 6.58" и чипом Mediatek Helio G80, против 6.43-дюймового Oppo F19 Pro, который имеет процессор Mediatek Helio P95 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.