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Vivo Y33s против Oppo Realme 9i

Виво Y33s
VS
Оппо Реалми 9i
Vivo Y33s
Oppo Realme 9i

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 августа 2021 года Vivo Y33s с экраном 6.58" и чипом Mediatek Helio G80, против 6.6-дюймового Oppo Realme 9i, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 5 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo Y33s
  • Функция реверсивной зарядки
Причины выбрать Oppo Realme 9i
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 28% выше максимальная яркость экрана (515 против 401 нит)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 680
  • Стерео динамики
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 43% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 387 и 271 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Vivo Y33s
vs
Realme 9i

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.58 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 1080 x 2412 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 401 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.4% 84.2%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.2%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 26 мс
Контрастность - 847:1
Максимальная яркость
Vivo Y33s
401 нит
Realme 9i +28%
515 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 164.26 мм 164.4 мм
Ширина 76.08 мм 75.7 мм
Толщина 8 мм 8.4 мм
Вес 182 грамма 190 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черное зеркало, Полуденный свет Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Vivo Y33s
83.4%
Realme 9i +1%
84.2%

Производительность

Тестируем Виво Y33s и Оппо Реалми 9i в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G80 Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2000 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 12 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Adreno 610
Частота GPU 950 МГц 1100 МГц
FLOPS ~54.6 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 8 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Vivo Y33s
271
Realme 9i +43%
387
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo Y33s +26%
2001
Realme 9i
1589
AnTuTu Benchmark 9
Vivo Y33s
251923
Realme 9i
252190
CPU 67845 81097
GPU 54846 38425
Memory 48053 68438
UX 79055 63600
Total score 251923 252190
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Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI Funtouch 11.1 Realme UI 2.0
Размер системы из коробки - 17 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут) Да (27% за 15 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч. 1:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo Y33s vs Oppo Realme 9i
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8700 x 5800
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4920 x 3264
Апертура f/2.0 f/2.1
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.13"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 13 -
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Vivo Y33s
н/д
Realme 9i
88 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Август 2021 года Январь 2022 года
Дата начала продаж Август 2021 года Январь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Гарнитура
- Чехол		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Oppo Realme 9i. У него лучшие дисплей, производительность, автономность и звук.

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