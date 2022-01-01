Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 сентября 2022 года Vivo Y35 с экраном 6.58" и чипом Qualcomm Snapdragon 680, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy F23, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 750G и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.