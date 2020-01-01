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Vivo Y50 против Oppo A5 (2020)

Vivo Y50
Vivo Y50
VS
Оппо А5 (2020)
Oppo A5 (2020)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 апреля 2020 года Vivo Y50 с экраном 6.53" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.5-дюймового Oppo A5 (2020), который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Vivo Y50
  • На 49% выше плотность пикселей (403 vs 270 PPI)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Смартфон на 7 месяцев новее
Причины выбрать Oppo A5 (2020)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1
  • Функция реверсивной зарядки
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Vivo Y50 и Oppo A5 (2020)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.53 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 270 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.1% 82.7%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Vivo Y50
н/д
A5 (2020)
481 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 162 мм 163.6 мм
Ширина 76.5 мм 75.4 мм
Толщина 9.1 мм 9.1 мм
Вес 197 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Vivo Y50
83.1%
A5 (2020)
82.7%

Производительность

Тестируем Vivo Y50 и Оппо А5 (2020) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 665 Qualcomm Snapdragon 665
Архитектура 4 ядра по 2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260) 4 ядра по 2.0 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 11 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 610 Adreno 610
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Vivo Y50
1389
A5 (2020) +2%
1413
AnTuTu Benchmark 8
Vivo Y50 +1%
173474
A5 (2020)
170976

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Funtouch 10.0 ColorOS 7

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 2:15 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да

Камеры

Сравнение и тесты камер Vivo Y50 vs Oppo A5 (2020)
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 119°
Количество объективов 4 (13 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP) 4 (12 МП + 8 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28.26 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX386 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.25
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Hynix Hi-846 (CMOS)
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", OmniVision OV02A1B (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", OmniVision OV02A1B (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя - 1.2 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора - 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Нет Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 4 12

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2020 года Октябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
- Пленка на экран
- Гарнитура

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, коммуникации и звук - выбирайте Oppo A5 (2020), а если дисплей и батарея – то Vivo Y50.

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